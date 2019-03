La compagna di Cristiano Ronaldo si sfoga con un post su Instagram per la continua mancanza di privacy: "Giornata in famiglia rovinata dalla mancanza di rispetto".

di Redazione Fox Sports - 24/03/2019 22:52 | aggiornato 24/03/2019 22:57

Ha approfittato delle vacanze (si fa per dire), per passare una giornata in famiglia allo zoo di Madrid. Georgina Rodriguez, però, ha dovuto fare i conti con il prezzo della celebrità. La compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, è stata seguita dai paparazzi nel corso della sua gita allo zoo (peraltro immortalata dalla stessa Georgina con una foto pubblicata su Instagram). Colpa a suo giudizio dei guardiani del parco zoologico un po' troppo chiacchieroni e della tenacia dei giornalisti, che l'avrebbero immediatamente raggiunta sul posto.

Adoro tornare a Madrid e godere di giornate in famiglia come questa, è una vergogna però che questo sia stato rovinato dalla persecuzione della stampa e dal poco rispetto da parte dello zoo di Madrid, che ha svelato informazioni su di noi. Ecco come non farmi tornare mai più! Zero discrezione e professionalità con i loro clienti.

Così ha scritto su Instagram Georgina Rodriguez. Tra le altre cose, però, come fanno notare i giornalisti spagnoli, con la immagine postata su Instagram ha mostrato una sua infrazione, dal momento che per scattare una foto migliore la compagna di Cristiano Ronaldo avrebbe varcato le recinzioni della zona dedicata alle giraffe e alle zebre. Poco male, tanto non ci tornerà più.