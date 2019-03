Un match pirotecnico alla Johan Cruijff Arena, Modric e compagni invece sono caduti contro l'Ungheria. Bene il Belgio, vince anche la Polonia. Che show di Zahavi!

0 condivisioni

di Leonardo Mazzeo - 24/03/2019 22:41 | aggiornato 24/03/2019 22:45

Non c'è la Serie A, e così la domenica prende un sapore internazionale: squadra in campo per le qualificazioni di EURO 2020, con i riflettori puntati soprattutto sul big match tra Olanda e Germania, terminato con un pirotecnico 2-3 per i tedeschi. La giornata, però, si è svolta anche altrove. E ha regalato anche diverse sorprese, a partire dalla caduta dei vice Campioni del Mondo.

La Croazia, infatti, è uscita sconfitta dal match contro l'Ungheria, con i padroni di casa che sono riusciti a ribaltare il gol di Rebic. Ha vinto agilmente invece il Belgio, mentre l'Austria è caduta sotto i colpi di un ispiratissimo Zahavi, autore di una tripletta. Tre punti anche per la Polonia, che ha risolto la pratica Lettonia nel secondo tempo con le reti di Lewandowski e Glik.

Tornando alla partita in Olanda, la gara non ha deluso le aspettative: doppio vantaggio della Germania nel primo tempo, rimonta dei padroni di casa nella ripresa, poi al 90' è arrivata la rete decisiva di Schulz. Meraviglioso, su tutti, il gol di Gnabry, che si è accentrato dalla sinistra sparando poi il pallone sotto l'incrocio.

Girone C, pareggio e spettacolo tra Olanda e Germania

Spettacolo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam: la Germania nel primo tempo va in vantaggio con Sané e raddoppia con Gnabry, ma nella ripresa si fa riprendere da de Ligt e Depay. Poi, però il gol di Schulz permette ai suoi di portare a casa i tre punti. Nell'altra gara del girone C, vittoria per l'Irlanda del Nord sulla Bielorussia: 2-1 finale, reti di Evanz e Magennis per i padroni di casa e gol di Stasevich per gli ospiti.

Girone E, cade la Croazia

Una delle prime sorprese di queste qualificazioni per EURO 2020: i vice campioni del Mondo cadono contro l'Ungheria. La Croazia viene sconfitta in rimonta per 2-1, al gol di Rebic i padroni di casa hanno risposto con Szalai e Paktai. Ora è bagarre nel girone E, con tutte le squadre a quota 3 punti, Azerbaigian a parte (una sola partita disputata, 0 punti). Nell'altro match del gruppo, infatti, il Galles ha superato 1-0 la Slovacchia (gol di James nel primo tempo), raggiungendo in classifica proprio Hamsik e compagni.

Girone G, sorpresa Israele

Che qualcuno fermi Zahavi: l'israeliano è un'uragano che si abbatte sulla malcapitata Austria (zero punti dopo due partite), che viene sconfitta per 4-2. Inutile la doppietta di Arnautovic, per l'Israele in gol anche Dabbur. Nelle altre gare del gruppo, la Polonia vince nella ripresa contro la Lettonia grazie ai gol di Lewandowski e Glik. Pareggiano invece Slovenia e Macedonia: la gara termina 1-1, in rete Zajc per i padroni di casa e Bardhi per gli ospiti.

Girone I, la Russia cala il poker

Dopo la buona cavalcata nei Mondiali casalinghi, i russi conquistano i primi tre punti in vista di EURO 2020: pratica Kazakistan archiviata senza affanno, uno 0-4 netto (doppietta di Cheryshev, gol di Dzyuba e autorete di Beysebekov) per rilanciare le ambizioni dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio. Che, da parte sua, supera l'ostacolo Cirpo chiudendo il match dopo neanche 20' grazie alla reti di Hazard e Batshuayi. Bene anche la Scozia, vittoriosa per 2-0 (McLean, Russell) sul San Marino.

EURO 2020, tutti i risultati di domenica 24 marzo