Nella Russia meridionale, nel magnifico casino, PokerStars organizza da due anni uno degli eventi più famosi del Texas Hold'em. Occhi puntati su Colillas e Shalamov.

di Francesco Maria Bizzarri - 24/03/2019 10:58 | aggiornato 24/03/2019 16:05

In pochi lo sanno: l’antenato del poker è un gioco tutto nostro. In Italia nel XV secolo si gioca a primiera. In Inghilterra è primiero, addirittura lo cita Shakespeare. Tutto molto romantico. In Francia si chiama poch, poi poque. E alla fine del 1700, raggiunge la colonia francese della Louisiana, America. Da lì diventa poker. Oggi è uno degli sport più seguiti al mondo, grazie anche a PokerStars e all’European Poker Tour che fa tappa a Sochi.

Sulle rive del Mar Nero, tra spiagge nere e montagne innevate alle spalle, i migliori giocatori si ritrovano per sfidarsi sul tavolo verde. “Call”, vedo. Ed ecco qua: l’obiettivo del Main Event sono quei 150mila rubli garantiti, al cambio circa 2 milioni di euro.

Nel Casinò russo, che per la seconda volta consecutiva ospita una tappa dell’EPT in un’ambientazione moderna tra tavoli, slot machine, bar ristoranti e addirittura un teatro, circa 2mila giocatori tentano la fortuna. Ma sono anche a caccia di un posto nella storia. C’è Ramon Colillas, giovane spagnolo che arriva dal PSPC delle Bahamas con 5milioni di dollari vinti e l’onore di essere diventato Ambassador di PokerStars. E Mikhail Shalamov, russo, pronto a fare il colpo in casa. Anche lui può vantare il cartellino di Ambassador.

Ept Sochi, le immagini della room: torneo National

EPT Sochi, il ticchettio delle fiche tra neve e mare

La prima tappa dell’European Poker Tour si gioca a Sochi, Russia. Da 2014 la cittadina incastonata tra le montagne del territorio di Krasnodar è stata rilanciata moltissimo. Ora è meta turistica per i tanti russi amanti delle spiagge scure del Mar Nero, qui si corre il Gran Premio di Formula 1 e, soprattutto, giusto 5 anni fa venivano disputate le Olimpiadi invernali. Il vero evento che ha catapultato Sochi nel jet-set dei posti da visitare al mondo.

Ecco perché PokerStars, da due anni, fa disputare la prima tappa dell’European Poker Tour nel magnifico casinò cittadino, tra i più grandi del vecchio continente. Una volta in questi palazzi i signorotti russi venivano a passare le vacanze. Oggi si ascolta il ticchettio delle chip in un evento che conta 721 iscrizioni e fa segnare un aumento dei partecipanti rispetto allo scorso anno. Giocatori da tutto il mondo. Prossime tappe dell’EPT: Monte Carlo, Madrid e Barcellona.

EPT Sochi, tutto pronto per il Main Event

Il Texas Hold’em, uno stile di vita

Li riconosci i giocatori di poker. Potrebbero essere tranquillamente dei personaggi da film. Sul poker, ovviamente. Tra i venti e i sessant’anni. Vestiti con una semplice giacca, ma anche con felpa e berretto. Cuffie e musica su on, concentrazione massima. Polsi su tavolo, le fiche sfregate in attesa del punto, un’occhiata alle carte. Si va a sensazioni nel Texas Hold’em, ma dietro c’è un mondo di bravura e strategia che in molti ignorano.

Gli occhi si muovono veloci, scrutano gli avversari. Check, bet, fold, raise, call. Parole chiave di un dizionario spesso fatto anche di gesti. Mani abbellite con anelli e tatuaggi. Più per scaramanzia che per altro. Ma il poker live, tra i pro, è anche questo. Creare spettacolo. I russi sono bravissimi, ma vanno forte pure i cinesi.

Ramon Colillas è uno dei personaggi più attesi. Un calciatore mancato che è entrato nella storia a gennaio nella magica cornice delle Bahamas. Al PokerStars Players NL Hold’em Championship (PSPC), da “medio regular” è diventato il giocatore del momento. Con in tasca 5 milioni di dollari vinti. Un ragazzo che fino ad inizio 2019 aveva contato le sue vincite per circa 11mila euro. Un notevole salto in avanti.

Chi si sente a casa propria invece, è il russo Mikhail Shalamov. Altra storia particolare? Sì. Ingegnere informatico con un passato da commerciante prima di dedicarsi al poker a tempo pieno. Quando un suo amico torna da un viaggio negli Stati Uniti, gli insegna le regole del No Limit Hold’em. Parte il suo percorso: deposita 50 dollari e inizia a vincere. Ad oggi è uno dei migliori giocatori russi. E qui vuole fare bottino pieno.