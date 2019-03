Simpatico siparietto tra Cristiano Ronaldo e un fan nel ritiro della nazionale portoghese.

di Redazione Fox Sports - 24/03/2019 19:38 | aggiornato 24/03/2019 19:43

Ogni volta è accolto come un eroe, normale che sia così. Quando Cristiano Ronaldo va in nazionale tutte le attenzioni dei fan sono catalizzate su di lui. Selfie, foto e autografi vari sono all'ordine del giorno per il portoghese, che non disdegna mai queste gentilezze con i suoi tifosi, anche se questi a volte lo potrebbero mettere in leggera difficoltà a livello "diplomatico".

È inevitabile infatti che tra le tante maglie personalizzate con la scritta Cristiano Ronaldo 7 che vengono sottoposte di volta in volta agli autografi del lusitano, molte siano ancora quelle del Real Madrid.

E così, come si vede nel video seguente, in una di queste circostanze CR7 l'ha buttata sul ridere, dando vita a un simpatico siparietto con il tifoso di turno che gli ha portato una vecchia divisa dei Blancos:

Ma della Juventus non ce l'hai?

A questa battuta di Cristiano Ronaldo, è seguita poi la pronta e divertita risposta del tifoso: