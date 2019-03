Dopo un’altra prova ottima contro la Finlandia, la bagarre su Nicolò Barella è ufficialmente partita. Su di lui ci sono tutti i top team italiani e grandi squadre straniere.

di Jvan Sica - 24/03/2019 11:46 | aggiornato 24/03/2019 11:53

Come spesso è accaduto nel corso della storia, Italia-Finlandia, che sulla carta è una "partita minore" contro un avversario sicuramente non impossibile da affrontare, può segnare un momento di svolta importante nel lungo percorso della Nazionale. Contro i finnici abbiamo giocato la prima partita ufficiale alle Olimpiadi di Stoccolma 1912, nel 1975 Bernardini fu di fatto esautorato per dare maggiori poteri al ct poi campione del Mondo in Spagna, Enzo Bearzot, e nel 1994 Sacchi decise proprio in quella gara che tre punte in America non potessero coesistere e avvicinò Roberto Baggio alla porta, con tutto quello che ne conseguì.

Nella partita di Udine abbiamo visto una buona Italia, brava nell’andare subito in vantaggio, ma anche nel difendere contro la pochezza della Finlandia che muoveva palla troppo lentamente per essere pericolosa.

Ma nel calcio della Nazionali non c’è mai niente di semplice, per cui per il gioco espresso, anche se a sprazzi, e per alcune individualità in particolare, la partita di ieri può essere valutata in maniera positiva. La squadra non ha giocato a livelli eccelsi, non possiamo però che strabuzzare gli occhi per due prove in particolare, quella di Kean, condita con il gol del 2-0 e quella di Barella, autore anche lui di una rete e di una partita favolosa per presenza fisica, dinamismo e competenza tecnica. Non ci sono dubbi: un calciatore così è già pronto per arrivare in una grande squadra nel prossimo calciomercato.

Grazie alla scelta di Mancini, che lo ha voluto titolare fisso in Nazionale, Barella è diventato uno dei calciatori più desiderati del prossimo calciomercato.

Calciomercato, tutti pazzi per Barella

La prima grande partita di Barella risale soltanto di due anni fa, a San Siro, contro il Milan. Era l’8 gennaio 2017, il Cagliari perse per un gol di Carlos Bacca all’88’, ma il centrocampista che all’epoca aveva ancora 19 anni dominò i vari Locatelli, Pasalic, Bonaventura, mostrando una brillantezza fisica ed una stamina eccezionali. Dopo quella partita Barella ha acquisito anche maggiore consapevolezza della sua forza e ha continuato a crescere in tanti aspetti del gioco e dell’essere calciatore.

Il fatto che prima delle partite della Nazionale spesso venga scelto per le conferenze stampa certifica una sua forza caratteriale che anche in campo è ben evidente. Nonostante sia sempre nel gioco, non si assenti mai e questo comporta anche una presenza fisica dove più conta, in mezzo alle lotte del centrocampo, Barella sembra essere sempre lucido, mai falloso all’eccesso e mai sopra le righe. Grazie alla sua freschezza fisica ruba un tempo all’avversario che spesso deve stenderlo per non fargli guadagnare campo.

Una delle caratteristiche che saltano subito agli occhi di Barella è il fatto che conosca perfettamente quello in cui deve migliorare e, come per magia, lo mostra subito. Nella conferenza pre-Finlandia ha dichiarato di essere poco contento della sua media realizzativa e, appunto, il giorno dopo ha segnato il suo primo gol in Nazionale, come se rendesse evidente a tutti che la fase di miglioramento anche in quell’aspetto del gioco è già in atto.

Il Napoli ha già offerto 50 milioni

Un calciatore del genere, nonostante i tanti attestati di stima per il Cagliari e la Sardegna, dove è nato e cresciuto, non può restare con gli isolani per tanto tempo e questa estate sembra quella giusta per la partenza. Sì, è vero, c’è il precedente di Gigi Riva, figlio della Sardegna rimasto nella sua terra, ma (purtroppo o per fortuna) siamo nel 2019 e il calcio è molto diverso da quello di quell'epoca.

Per il prossimo calciomercato in Italia ci sono tutti i top team su Barella. Il primo a muoversi è stato il Napoli, Giuntoli ha parlato con Giulini e ha avanzato una proposta di 50 milioni di euro, al quale il presidente del Cagliari ha risposto cordialmente che ancora si tratti della cifra giusta.

Con Fabian Ruiz e Zielinski da mezzali, in ogni caso, il Napoli è abbastanza coperto in quel ruolo. Molto più utile invece potrebbe essere all’Inter, che ha un centrocampo molto incostante e senza la stamina necessaria in tutti gli atleti. Se Vecino è il perno intorno al quale anche l’elemento caratteriale della squadra ruota, su calciatori come Borja Valero, Gagliardini, Joao Mario bisogna decidere in fretta cosa fare, soprattutto se arriverà un nuovo allenatore. Barella nell’Inter sarebbe una ventata d’aria fresca, occuperebbe la mezzala sinistra con la sua corsa sempre efficiente e, nel caso di Conte in panchina, sarebbe l’uomo grazie al quale il livello di pressing in riaggressione schizzerebbe alle stelle.

Italia e non solo sulle tracce del sardo

Se alla Roma bisogna prima capire come far crescere i tanti giovani talenti a centrocampo prima di inserirne un altro, anche al Milan Barella sarebbe molto importante. Se l’idea finale degli acquisti in corso è giocare con un rombo a centrocampo, i cui due estremi sono un nuovo regista che sostituisca Biglia (Tonali?) e Paqueta da numero 10 moderno, Barella sul centrodestra o centrosinistra sarebbe la scelta ideale. Lo ha dimostrato proprio ad Udine nel secondo tempo, quando Mancini ha accentrato Bernardeschi, creando il rombo.

E ovviamente a caccia di un talento del genere non può non esserci la Juventus. Per i bianconeri l’acquisto del giovane del Cagliari può dipendere da quello che accadrà con Pjanic e Khedira nel prossimo calciomercato. Se i due restano ancora un anno, allora Barella sarebbe di troppo, chiuso già dai titolari Matuidi, Emre Can e Bentancur. Se i due invece dovessero partire, Barella diventerebbe uno dei primi della lista.

Ma non ci sono solo le italiane. Nel Chelsea di un eventuale Sarri-bis sarebbe perfetto, così come per l’Arsenal, che lo ha già sul taccuino, per non parlare di un Real Madrid che potrebbe scegliere lui nel caso in cui decidesse di smontare la coppia Modric-Kroos. Comunque andrà, sarà un’estate infuocata per Nicolò Barella, talento precoce in tutto, anche nel diventare uno dei gioielli più preziosi del prossimo calciomercato.