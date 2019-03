Giuntoli ha già tentato l'approccio per entrambi, i rapporti tra i due club sono molto buoni. Tutti i discorsi in ogni caso sono rinviati alla prossima estate.

di Redazione Fox Sports - 24/03/2019 09:27 | aggiornato 24/03/2019 09:32

Anche se il secondo posto matematico in Serie A è ancora da conquistare e c'è un'Europa League da portare avanti, per il Napoli di Carlo Ancelotti sono già partite le manovre di calciomercato per costruire la rosa della prossima stagione. Il ds Giuntoli si sta muovendo da tempo e, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe bussato già due volte alla porta dell'Udinese.

Bottega cara quella di Pozzo, ma che con il Napoli ha un buon rapporto, come confermato anche dalla recente operazione di calciomercato Meret-Karnezis conclusa la scorsa estate, più quelle precedenti che hanno portato Zielinski e Allan.

Adesso gli azzurri vogliono provarci per altri due gioielli del club bianconero, cioè Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna. Per entrambi ci sono già stati dei sondaggi. Per il primo il Napoli si dovrebbe inserire in un'asta con mezza Serie A e la valutazione di partenza è di circa 30-35 milioni. Ne servirebbero molti meno invece per il centravanti, che era arrivato al Carpi proprio grazie a una felice intuizione di Giuntoli per appena 75mila euro. Sono discorsi che saranno certamente approfonditi al termine della stagione. L'asse tra Udine e Napoli continua a essere caldo.