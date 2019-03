Solskjaer ha puntato Ruben Dias, Bruno Fernandes e Joao Felix ma dovrà battere la concorrenza di Barcellona, Juventus, Manchester City e Real Madrid.

0 condivisioni

di Simone Cola - 24/03/2019 17:00 | aggiornato 24/03/2019 17:03

Ancora non è chiaro se Ole Gunnar Solskjaer continuerà a sedere sulla panchina del Manchester United anche al termine della stagione in corso, ma certo è che il norvegese è una figura estremamente rispettata nell'ambiente dei Red Devils e fino a quando resterà in carica - molto dipenderà dal piazzamento finale in Premier League e dal percorso in Champions - disporrà degli stessi poteri e dello stesso rispetto da parte della società di un tecnico a tutti gli effetti, intervenendo su molti aspetti tra cui il calciomercato, utile per plasmare la squadra del futuro.

In quest'ottica andrebbe visto l'interessamento di Solskjaer, e di conseguenza del Manchester United, per un trio portoghese che nella prossima sessione di calciomercato potrebbe prendere la strada che porta all'Old Trafford: i giocatori nel mirino sarebbero, secondo il Mirror, il difensore Ruben Dias, il centrocampista Bruno Fernandes - visto in Italia con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria - e l'attaccante Joao Felix.

Un rinforzo per reparto, dunque, un trio - Ruben Dias e Joao Felix giocano nel Benfica, Bruno Fernandes nello Sporting Lisbona - per cui il Manchester United sarebbe disposto a investire la bellezza di 300 milioni di euro e che però vedrà i Red Devils battagliare in sede di calciomercato con alcuni tra i club più ricchi e prestigiosi d'Europa: Barcellona, Juventus, Manchester City e Real Madrid.

Bruno Fernandes, dopo le esperienze in Italia con Novara, Udinese e Sampdoria, è esploso nello Sporting Lisbona.

Calciomercato, i 3 talenti portoghesi nel mirino del Manchester United

Oltre a sconfiggere la concorrenza di squadre di grandissimo spessore, ci sarà inoltre da convincere Benfica e Sporting Lisbona a cedere i propri pezzi pregiati: si tratta di squadre che da sempre operano in uscita in sede di calciomercato, ma che nella quasi totalità dei casi lo fanno stabilendo un prezzo da cui difficilmente si discostano e che spesso e volentieri scatena aste al rialzo che anche in questo caso sembrano inevitabili.

Il difensore Ruben Dias, 22 anni il prossimo 14 maggio, si è imposto in questa stagione come un punto fermo del Benfica: centrale di grandissime qualità tecniche e atletiche, titolare fisso nella squadra di Bruno Lage, si è fatto valere in fase offensiva - 2 gol e un assist - ed è un obiettivo della Juventus nel caso non certo improbabile che i bianconeri non riescano a chiudere per Matthijs de Ligt ma piace anche all'Atletico Madrid. Per acquistarlo potrebbero dover servire almeno 60 milioni di euro.

Ruben Dias e Joao Felix (rispettivamente secondo da destra in piedi nella seconda fila e primo a destra in prima fila) sono ormai due punti fermi del Benfica.

Bruno Fernandes, 24 anni, ha trovato allo Sporting Lisbona la consacrazione definitiva dopo le buone cose fatte vedere in Italia soprattutto con Udinese e Sampdoria e sembra ormai pronto per sbarcare in un top club europeo: i 13 gol e i 10 assist collezionati finora in stagione, abbinati a una grande qualità in fase di regia, lo hanno reso un obiettivo interessante tanto per il Manchester United quanto per i cugini del City di Guardiola e persino per il Barcellona, da sempre sensibile ai centrocampisti con i piedi buoni. Il problema? Un contratto che scade nel 2022 con un club che non intende cederlo se non per la clausola di rescissione già fissata a 100 milioni di euro.

Ben 130 milioni invece sono quelli che servono per acquistare il talentuosissimo 19enne Joao Felix, gioiellino del Benfica che nonostante la giovanissima età ha già segnato 10 gol e servito 5 assist in appena 18 partite di campionato: piace a Cristiano Ronaldo - e non è poco - e quindi alla Juventus, che da tempo lo segue così come il Real Madrid. Il giovane sarebbe tanto nei pensieri di Paratici quanto in quelli di Florentino Perez, ma il Manchester United potrebbe inserirsi all'ultimo tentando di replicare quanto avvenuto in passato proprio con CR7, talento soffiato alla concorrenza con un vero e proprio blitz di mercato.