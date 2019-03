Wanda Metropolitano nella storia: in 60mila per un match femminile

Un'indecisione del portiere della Fiorentina, Francesca Durante, ha infatti consentito all'84' a Sofie Junge Pedersen di realizzare di testa, a porta vuota, la rete (la sua terza in questa stagione) che ha deciso l'attesissimo match valido per la Serie A di calcio femminile tra la Juventus e la squadra viola. La centrocampista danese mette dunque la firma, nella cornice dall'Allianz Stadium, per l'occasione riempito con ben 39mila spettatori.

