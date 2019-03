L'allenatore dei blaugrana ha invitato i calciatori non convocati con le rispettive nazionali ad allenarsi nel centro sportivo nei giorni liberi: nessuno ha accolto l'invito.

di Luca Guerra - 24/03/2019 18:27 | aggiornato 24/03/2019 18:32

Allenamenti volontari aperti a tutti, ma frequentati da nessuno. La curiosa vicenda arriva da Barcellona, sponda blaugrana, e riguarda l'alba della settimana appena terminata. Dopo la vittoria per 4-1 al Benito Villamarin di Siviglia contro il Betis, impreziosita dalla splendida tripletta di Lionel Messi, l'allenatore Ernesto Valverde ha offerto la possibilità ai calciatori non convocati con le rispettive nazionali di allenarsi tra le giornate di lunedì e martedì.

Nei piani dell'allenatore del Barcellona, i calciatori rimasti fuori dalle convocazioni delle rispettive nazionali avrebbero potuto allenarsi nella Città sportiva Joan Gamper per delle sedute defaticanti o sottoporsi a massaggi a cura dello staff medico del club. Un invito esteso, a causa delle numerose chiamate in nazionale e degli infortuni di Rafinha, Dembélé e Suarez, a soli quattro calciatori: Piqué, Boateng, Lenglet e Malcom.

L'esito dell'invito di Valverde? Nessuno dei papabili si è presentato per due giorni nel centro sportivo del Barcellona. A rivelarlo è As. Evidentemente, tutti avevano preso alla lettera il riposo-premio garantito per una settimana dall'allenatore, complice il primato nella Liga a +10 sull'Atletico Madrid secondo e la preparazione dei quarti di finale di Champions League in corso.

A farla dal padrone nella settimana appena terminata tra le mura del centro sportivo del Barcellona è stato quindi il silenzio. L'opinione pubblica e i tifosi si sono divisi nel giudicare le scelte dei quattro calciatori che avrebbero potuto rispondere alla chiamata al "volontariato" da parte di Ernesto Valverde.

Se per la coppia di difensori centrali Piqué-Lenglet c'era stata un'intesa unanime con lo staff tecnico nel garantire una settimana di riposo utile per ricaricarsi in vista del bimestre decisivo della stagione, su Malcom e Kevin-Prince Boateng c'erano attese diverse: il brasiliano e il ghanese, in campo rispettivamente per 534 e 60 minuti in stagione con i blaugrana, hanno preferito evitare le due sessioni di allenamento. Difficile immaginare che fino a fine anno per loro ci sia più spazio di quello concesso sin qui.