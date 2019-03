Con un lungo post su Instagram, l'ex centrocampista della Roma ha raccontato quello che successe quel giorno: "Non riuscivo a toccare un pallone, Pieri mi tranquillizzò".

Allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Torino. È il 10 maggio 2003 e Fabio Capello decide di far debuttare in Serie A il giovane Alberto Aquilani, prodotto del vivaio giallorosso. A distanza di anni da quel giorno, l'ex centrocampista della Roma ha raccontato - attraverso un post su Instagram - cosa successe di particolare in quell'occasione:

Siamo avanti 3-1, con una doppietta di Cassano e un fantastico gol di Daniele, anche lui giovanissimo. Manca poco alla fine, mister Capello cerca il mio sguardo e mi dice “Cambiati, tocca a te”. Non ho tempo di provare tutte quelle emozioni che mi ero immaginato da bambino, perché in pochi secondi mi ritrovo a dare il cambio a Emerson e a calpestare per la prima volta il prato dell’Olimpico.

Il racconto dell'esordio in Serie A di Alberto Aquilani continua così:

Entro e scattano i tre minuti di recupero nei quali però non riesco a toccare un pallone giocabile. Mi si avvicina l’arbitro Pieri e mi dice “Tranquillo, finché non tocchi il pallone io non fischio la fine”. La partita dura un minuto e mezzo in più del previsto, tocco il mio primo pallone in Serie A e sento tre fischi finali. Difficile dimenticare un gesto simile. Impossibile dimenticare quella giornata.

