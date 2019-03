Altra tegola per la Roma: Florenzi out per circa 3 settimane

La situazione attorno alla Nazionale è troppo politicizzata, la visita dell'ambasciatore in Spagna è stata una brutta esperienza. Parlerò con i vertici della Federcalcio, poi decideranno loro. Appena smetterò di essere ct non dovrò più nascondere le mie idee.

Subito dopo il fischio finale, il commissario tecnico Rafael Dudamel ha parlato ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa annunciando clamorosamente di aver rassegnato le sue dimissioni poco prima della partita per ragioni politiche.

Un sorprendente ribaltone ha colpito la Nazionale del Venezuela, proprio nel post partita della bella vittoria arrivata in amichevole contro l'Argentina di Messi per 3-1 grazie ai gol messi a segno Rondon, Murillo e Martinez.

Il tecnico Dudamel ha dato le dimissioni in diretta televisiva: "Non voglio nascondere le mie idee, ho già parlato col vice presidente di Federazione".

