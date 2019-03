UFC FN 148: Pettis tenta l'assalto ai welter, davanti a lui Thompson

UFC Fight Night 148 andrà in onda stanotte dalle ore 1:00 su DAZN. Nel main event si affronteranno due striker d'élite: Anthony Pettis e Stephen Thompson. Pettis tenterà l'assalto ai welter.

di Giovanni Bongiorno - 23/03/2019 19:00 | aggiornato 23/03/2019 19:05

Il main event di UFC Fight Night 148 soddisferà senz'altro i palati fini che chiedono più striking e meno fasi lottatorie nelle MMA. L'ex campione dei pesi leggeri UFC Anthony Pettis (21-8), che ha combattuto anche due volte nella divisione dei pesi piuma, affronterà uno dei migliori fighter nella divisione al limite delle 170 libbre, l'ex sfidante al titolo Stephen Thompson (14-3-1).

I due sono degli striker straordinari, per Pettis non è la prima esperienza nella divisione dei pesi welter, "Showtime" infatti affrontò e sconfisse Gabe Walbridge nella sigla GFS, nel dicembre 2008. Dopo allora, Pettis conobbe la fase più felice della sua carriera, tornò nei pesi leggeri e vinse i titoli WEC e UFC. A UFC 229 è stato sconfitto da Tony Ferguson, il suo angolo ha deciso di non far tornare Pettis a combattere al termine del secondo round, a causa della rottura della mano.

Thompson, dal canto suo, ha sempre preso parte ad incontri al livello più alto dello sport. Ha sfidato due volte Tyron Woodley, pareggiando in occasione di UFC 205 e perdendo per decisione maggioritaria a UFC 209. Dopo aver sconfitto per decisione unanime Jorge Masvidal, venne superato di misura per decisione non unanime da Darren Till.

Getty Images Anthony Pettis davanti a Tony Ferguson; i due hanno dato vita ad un match sanguinoso e stilisticamente splendido.

UFC FN 148, Pettis contro Thompson: un match che promette spettacolo

Anthony Pettis è fisicamente più piccolo di Thompson; Wonderboy ha un background nella kickboxing, ma detiene anche una cintura marrone nel BJJ. Pettis invece vanta una cintura nera terzo dan nel taekwondo ed una nera di BJJ.

I due non sono particolarmente avvezzi alle fasi lottatorie, sono due striker puri che amano scambiare in piedi. Pettis ha sfoderato più volte in carriera le sue abilità nelle sottomissioni, riuscendo nell'impresa di far cedere anche Benson Henderson in occasione della vittoria del titolo a UFC 164.

I due hanno un modo di combattere diverso, ma si abbinano perfettamente in termini stilistici. Mentre Wonderboy predilige utilizzare le lunghe leve, specialmente i calci, per i colpi in girata (ne sanno qualcosa Johny Hendricks e Jake Ellenberger) e per tenere la distanza con i precisi e potenti side kick, Pettis invece preferisce colpire con combinazioni di braccia, chiuse poi dai calci circolari al corpo, ma non disdegna i colpi spettacolari ed i suoi caratteristici wheel kick.

Le chiavi per la vittoria di Thompson si troveranno nei colpi dalla distanza, dato lo stile e le dimensioni, mentre a Pettis potrebbe convenire accorciare per sfondare nella guardia di Wonderboy, facendo particolare attenzione alla qualità nel counterstriking del protegé del Serra-Longo Fight Team.

La guardia mancina di Thompson non dovrebbe creare particolari problemi a Pettis, che invece è abituato a cambiare senza alcun problema stance, pur preferendo quella da mancino. Lo spettacolo quando combattono due striker del genere è assicurato: non c'è rischio dalle due parti di entrare in fasi di stallo in termini di grappling, ma di questo potremo essere certi soltanto vedendo applicati i gameplan dei due.





Stephen Thompson ed Anthony Pettis sono due fighter che fanno dello stile spettacolare e dei KO fulminanti il loro biglietto da visita, garantendo divertimento e prezzo del biglietto, indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta; il vincente di questo match potrebbe garantirsi un incontro ai vertici della divisione.

La main card andrà in onda fra stanotte e domani dalle ore 1:00 su DAZN e presenterà altri match interessanti: