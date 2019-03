Nole si qualifica battendo in due set Bernard Tomic, l'azzurro superando Guido Andreozzi. Buona prova di Lorenzo Sonego, che perde contro Isner dopo due tie-break.

23/03/2019

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha battuto l’australiano Bernard Tomic con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-2 nella prima partita della sua carriera all’Hard Rock Stadium di Miami. Il campione serbo, detentore del record di vittorie al Miami Open con sei successi a pari merito con André Agassi, è andato sotto di un break nel quinto game, ma ha recuperato subito la battuta portandosi sul 3-3.

Djokovic ha sempre tenuto i turni di battuta e ha realizzato due mini-break aggiudicandosi il tie-break per 7-2. Djokovic ha perso soltanto sette punti in quattro turni di battuta e ha realizzato due break nel primo e nel settimo game prima di servire per il match.

Djokovic affronterà il terzo turno contro l’argentino Federico Delbonis, che ha battuto l’australiano John Millman in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 7-6 (7-2).

Non è facile giocare contro Bernard Tomic perché è imprevedibile e non ti permette di trovare il ritmo. Ho giocato meglio nel secondo set. Nel complesso è stato un buon match. Giocare per la prima volta nell’Hard Rock Stadium nell’impianto dei Miami Dolphins è stato emozionante. Gli organizzatori hanno svolto un ottimo lavoro facendo una scelta coraggiosa ma molto positiva.

La terza giornata ha fatto registrare le sorprendenti eliminazioni di Dominic Thiem contro Hubert Hurkacz e di Kei Nishikori contro Dusan Lajovic. Il ventiduenne polacco Hubert Hurkacz ha avuto la meglio sul fresco campione di Indian Wells Dominic Thiem per 6-4 6-4 aggiudicandosi la terza partita contro un top 10 in questa stagione dopo i successi su Kei Nishikori a Dubai e a Indian Wells. Hurkacz, sconfitto nei quarti di finale di Indian Wells contro Roger Federer, ha strappato quattro volte la battuta a Thiem.

L’austriaco è andato in testa per 4-2 con un break nel terzo game del secondo set, ma Hurkacz ha recuperato lo svantaggio convertendo la quinta palla del controbreak nell’ottavo game per il 4-4. Il polacco di Wroclaw ha tenuto la battuta a 15 prima di ottenere tre match point sulla battuta dell’avversario sul 5-4. Thiem ha salvato il primo match point prima di mandare una volée consegnando la vittoria al polacco alla seconda opportunità. Sfuma così per Thiem la possibilità di conquistare il cosiddetto “Sunshine Double”, come gli americani chiamano la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno.

Sto cercando di godermi ogni momento. E’ stato un momento speciale giocare contro Dominic. E’ un giocatore straordinario e ho dovuto giocare al massimo per batterlo.

Hurkacz darà vita ad un incontro di terzo turno molto interessante contro il diciottenne Felix Auger Aliassime, che ha superato l’ungherese Marton Fucsovics in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-0. Dusan Lajovic ha battuto Kei Nishikori in rimonta per 2-6 6-2 6-3 dopo 1 ora e 55 minuti grazie a cinque break. Il tennista serbo ha vinto il primo dei tre confronti diretti con il giapponese e la terza partita della sua carriera contro un giocatore top 10. Lakovic giocherà il terzo turno contro l’australiano Nick Kyrgios, che si è imposto sul giovane Alexander Bublik per 7-5 6-3.

Fognini qualificato per il terzo turno

Fabio Fognini, semifinalista a Miami nel 2017, ha battuto l’argentino di origini italiane Guido Andreozzi rimontando un set di svantaggio con il punteggio di 5-7 6-4 6-4. Il tennista di Arma di Taggia ha interrotto una serie negativa di quattro sconfitte consecutive al primo turno negli ultimi tornei disputati.

Andreozzi ha recuperato un break di vantaggio in favore dell’azzurro per due volte nel corso del terzo set, ma l’azzurro ha realizzato il terzo e decisivo break nel decimo game concludendo il match dopo 2 ore e ventiquattro minuti. Nel terzo turno il trentunenne ligure giocherà contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha avuto la meglio sul serbo Janko Tipsarevic per 7-6 (7-3) 6-4. Fognini è in vantaggio per 7-2 nei confronti di Bautista Agut, che negli ultimi due anni ha vinto i tornei di Dubai nel 2018 e di Doha nel 2019.

Ho perso quattro partite di fila ma bisogna accettarlo. Mi sto allenando bene e fisicamente sto migliorando. Mi preoccupa la caviglia perché continua a farmi male. In questo momento sto giocando con un tape e voglio provare ad andare avanti finché posso. Sta incominciando a pesarmi la lunga lontananza da mia moglie Flavia Pennetta e da mio figlio Federico. Sono stato lontano cinque settimane da loro e non mi era mai successo da quando è nato Federico. Contro Bautista Agut ho vinto sette partite su nove scontri diretti ma sono solo statistiche. In questo momento sono concentrato solo sul mio gioco per cercare di superare questo momento negativo.

Isner batte un grande Lorenzo Sonego dopo due tie-break

Il ventitreene torinese Lorenzo Sonego ha giocato alla pari con il campione in carica di Miami John Isner ma ha perso in due set per 7-6 (7-2) 7-6 (9-7) dopo quasi due ore di gioco. Lo statunitense e l’italiano hanno tenuto agevolmente i loro turni di battuta nel corso del match. Il primo set si è deciso al tie-break dove Isner ha preso un vantaggio di 5-1 grazie a due mini-break.

Sonego ha dovuto annullare una palla break nel settimo game del secondo set che si è deciso ancora al tie-break. Il piemontese ha salvato un match point sul 5-6 e ha avuto un set point a sua disposizione sul 7-6, ma Isner ha vinto gli ultimi tre punti aggiudicandosi un combattuto tie-break per 9-7. Isner giocherà il terzo turno contro Albert Ramos Vinolas, che ha rimontato un set di svantaggio al semifinalista degli Australian Open Lucas Pouille aggiudicandosi l’incontro per 4-6 6-4 6-3.

Sto giocando molte partite ad alto livello. Mi sento migliorato rispetto all’anno scorso. Sto facendo molte esperienze e non avrei potuto chiedere di meglio.

Camila Giorgi eliminata contro Tatiana Maria

La ventisettenne marchigiana Camila Giorgi è stata eliminata al primo turno contro la tedesca Tatiana Maria con il punteggio di 6-3 6-4. La tennista azzurra di origini argentine era al rientro dopo un problema al polso che l’aveva costretta a rinunciare ad Indian Wells. Giorgi ha recuperato un break di svantaggio al settimo game, ma ha perso di nuovo la battuta nell’ottavo game.

Maria ha vinto il secondo set con un solo break nel nono game qualificandosi per il terzo turno, dove affronterà la campionessa uscente del WTA Premier Mandatory di Miami Sloane Stephens, che ha battuto agevolmente la tunisina Ons Jabeur per 6-2 6-2. La numero 1 del mondo Naomi Osaka ha superato la belga Yanina Wickmayer in tre set per 6-0 6-7 (3-7) 6-1.

Andreescu ritrova Kerber al terzo turno

La neo campionessa di Indian Wells Bianca Andreescu prosegue il suo grande momento di forma battendo la ventenne statunitense Sofia Kenin per 6-2 6-2 un giorno dopo la durissima partita vinta contro Irina Camelia Begu dopo aver salvato un match point sul 2-5 del secondo set. Nel terzo turno Andreescu ritroverà la tedesca Angelique Kerber in una rivincita della recente finale di Indian Wells. La tedesca ha rimontato un set di svantaggio alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich imponendosi per 3-6 6-3 6-3.

Halep e le sorelle Williams al terzo turno

La campionessa del Roland Garros Simona Halep ha avuto la meglio sulla statunitense Taylor Townsend per 6-1 6-3 pochi giorni dopo aver ripreso ad allenarsi con il tecnico romeno Daniel Dobre, che aveva già lavorato nel suo team nel 2015 ai tempi del precedente coach Darrell Cahill.

Venus Williams ha passato il turno superando la spagnola Carla Suarez Navarro per 7-5 6-1. Vittoria in tre set per la sorella Serena Williams, che ha faticato per battere la svedese Rebecca Peterson per 6-3 1-6 6-3. Williams ha salvato una palla break all’inizio del terzo parziale prima di aggiudicarsi sei degli ultimi sette game.

Sconfitte per Svitolina e Muguruza

Le grandi sorprese degli incontri di secondo turno sono state le sconfitte della numero 5 del mondo Elina Svitolina contro la cinese Yafan Wang per 6-2 6-4 e della vincitrice di Wimbledon 2017 Garbine Muguruza in tre set contro la romena Monica Niculescu per 7-6 (7-0) 4-6 6-2.

La russa Daria Kasatkina ha battuto la quindicenne statunitense Cori Gauff per 6-3 6-1. Pochi giorni fa Gauff ha vinto il primo match a livello WTA contro Catherine McNally nel primo turno di Miami. Nel 2017 Gauff perse a soli 13 anni la finale degli US Open Juniores contro la statunitense di origini russe Amanda Anisimova. In questa settimana la figlia di un ottimo giocatore di basket a livello universitario ha fatto notizia per il ricco contratto pubblicitario con la Barilla.