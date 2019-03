Il 23enne torinese supera il numero 48 al mondo. Delusione per Thomas Fabbiano, eliminato in tre set da Ilya Ivashka.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 23/03/2019 09:06 | aggiornato 23/03/2019 12:11

Il ventitreenne torinese Lorenzo Sonego ha battuto il numero 48 del mondo Martin Klizan per 6-4 6-3 regalando il primo successo al tennis italiano nei tornei Masters 1000 del 2019 dopo le quattro sconfitte al primo turno di Indian Wells.

Sonego ha perso il servizio nel primo game, ma ha ottenuto il controbreak nel quarto game dopo un paio di errori e un doppio fallo di Klizan. Il tennista piemontese ha mancato quattro break point nel sesto e nell’ottavo game, ma ha ottenuto il break al quarto set point nel decimo game concludendo il primo parziale dopo 51 minuti.

Sonego si è portato in vantaggio per 3-1 grazie ad un break nel quarto game prima di aggiudicarsi anche il secondo set al primo match point. L’italiano affronterà il campione in carica di Miami John Isner nel primo incontro della sua carriera contro un giocatore top 10.

Tennis, vittoria per Sonego a Miami

Tennis, vittoria a Miami per Sonego: battuto Klizan

L’altro tennista italiano Thomas Fabbiano ha perso in tre set contro Ilya Ivashka per 6-3 1-6 6-2 nel match interrotto sul 3-0 del secondo set in favore dell’azzurro . Ivashka ha realizzato due break nei primi due turni di battuta di Fabbiano portando a casa agevolmente il terzo set. Nella seconda giornata del Masters 1000 della Florida erano in programma ben 26 partite a causa anche dei numerosi rinvii per pioggia.

Il trentasettenne spagnolo David Ferrer è tornato a giocare a grandi livelli vincendo sullo statunitense Sam Querrey per 6-3 6-2 dopo un’ora e 15 minuti nella sua diciassettesima ed ultima partecipazione al Masters 1000 statunitense prima di dare l’addio definitivo al tennis giocato al torneo di Madrid del prossimo Maggio. Ferrer ha salvato tre palle break ad inizio match prima di conquistare l’unico break del primo set al secondo game. Il tennista di Valencia ha realizzato tre break consecutivi nel secondo set e ha concluso il match sul 5-2 con un dritto vincente.

Ferrer affronterà il finalista della passata edizione del Masters 1000 di Miami Alexander Zverev, che superò lo spagnolo in tre set nel secondo turno di questo torneo nel 2018. L’australiano Bernard Tomic ha battuto agevolmente il brasiliano Thiago Monteiro per 6-4 6-1 qualificandosi per il secondo turno dove affronterà il numero 1 del mondo e sei volte vincitore del torneo di Miami Novak Djokovic.

Il diciottenne canadese Felix Auger Aliassime ha rimontato un set di svantaggio aggiudicandosi il match tutto Next Gen con il figlio d’arte norvegese Casper Ruud per 3-6 6-1 6-2. Il moldavo Radu Albot ha passato il turno dopo il ritiro di Matthew Edben sul punteggio di 6-0 3-2 e si è guadagnato il passaggio al secondo turno dove affronterà il tre volte vincitore del Miami Open Roger Federer.

L’unico giocatore statunitense in grado di qualificarsi per il secondo turno è Reilly Opelka, che ha battuto in rimonta il tedesco Jan Lennard Struff con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. La partita si è decisa nel settimo game del terzo set quando Opelka ha strappato la battuta dopo un errore di rovescio di Struff. Nel decimo game Struff ha guadagnato una palla break nel momento in cui Opelka stava servendo per il terzo set sul 5-4, ma non è riuscito a convertirla. Opelka ha concluso la partita con un ace al terzo match point.

Il giovane russo Andrey Rublev ha battuto in tre set il giapponese Taro Daniel per 3-6 6-3 6-4 e giocherà un secondo turno molto difficile contro il vincitore degli US Open 2014 Marin Cilic.

Andreescu batte Begu in rimonta salvando un match point

Pochi giorni dopo il trionfo nella finale di Indian Wells, la diciottenne canadese Bianca Andreescu è tornata in campo per il torneo WTA Premier Mandatory di Miami. La nordamericana ha corso un grande brivido vincendo in rimonta con la quasi connazionale romena Irina Camelia Begu per 4-6 7-6 (7-2) 6-2 nel match di primo turno.

Begu si è portata in vantaggio per 6-4 5-1 nel secondo set prima di subire la rimonta di Andreescu, che ha salvato un match point sul 2-5. La tennista nata a Montreal da genitori immigrati dalla Romania ha conquistato cinque game di fila prima di vincere agevolmente il tie-break per 7-2.

Andreescu ha strappato la battuta nel primo game del terzo set dopo un doppio fallo di Begu. Andreescu ha perso solo quattro punti al servizio nel set decisivo e ha realizzato il doppio break al settimo game prima di servire per il match senza difficoltà.

È un torneo nuovo. Ci sono una nuova atmosfera, campi diversi ed è difficile adattarsi. Essere andata vicina alla sconfitta mi ha risvegliato. Sono contenta di come sono riuscita a rimontare. Se hai fiducia nel tuo gioco, possono succedere molte cose buone. Più la partita diventa dura, più la vittoria diventa dolce.

La francese Caroline Garcia ha battuto Victoria Azarenka per 6-3 6-4 in una delle partite di maggior livello tecnico del secondo turno. Garcia si è portata in vantaggio per 5-0 grazie a due break di vantaggio nel primo set. Azarenka ha recuperato un break nel settimo game. Il primo parziale si è deciso al nono game quando Garcia ha trasformato il quarto set point. Garcia è andata in vantaggio di un break nel terzo game del secondo set portandosi sul 2-1. Le due giocatrici si sono scambiate il turno di servizio per quattro game di fila. Azarenka ha breakkato in un ottavo game molto combattuto durato 14 minuti ma Garcia ha strappato di nuovo il servizio per il 5-4 prima di portare a casa la vittoria al primo match point. Garcia affronterà al terzo turno la tedesca Julia Goerges.

Petra Kvitova ha vinto agevolmente in due set contro la greca Maria Sakkari per 6-1 6-4. La ceca ha vissuto l’unico momento di difficoltà quando è andata in svantaggio per 2-0 all’inizio del secondo set ma ha rimontato vincendo quattro game di fila grazie a due break nel terzo e nel quinto game prima di tenere agevolmente gli ultimi due turni di servizio.

L’australiana Samantha Stosur ha superato Madison Keys in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Keys ha rimontato uno svantaggio di 4-0 nel secondo set vincendo sei game consecutivi. Keys è andata in vantaggio di un break nel quinto game del terzo set ma Stosur ha rimontato vincendo gli ultimi quattro game grazie a due break. L’australiana affronterà la più giovane connazionale Ashleigh Barty, che ha superato la diciottenne ucraina Dayana Yastremska per 6-4 6-1.