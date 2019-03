Il tecnico olandese parla della pessima esperienza sulla panchina nerazzurra: "Volevo cacciare dei giocatori ma non mi è stato permesso".

23/03/2019

La sua crescita come allenatore si è fermata sulla panchina dell'Inter e Frank de Boer continua ad avere pessimi ricordi dei pochi mesi passati ad allenare la squadra nerazzurra all'inizio della stagione 2016/2017.

L'olandese fu chiamato a Milano in estate per sostituire Roberto Mancini ma i pessimi risultati portarono la dirigenza dell'Inter a esonerarlo dopo neanche 3 mesi. L'ex tecnico dell'Ajax non ha dimenticato quel fallimento e punta ancora il dito contro i giocatori ai microfoni di Voetbalzone.

Ai tempi lavoravo con un gruppo marcio. Volevo cacciare qualche giocatore ma non mi è stato permesso. Mi sarei dovuto impuntare di più, invece sono stato troppo amichevole ma volevo cambiare la cultura in un club che non vinceva da tempo.

La successiva panchina per de Boer sarà quella del Crystal Palace e la sua permanenza in Premier League durerà persino meno di quella all'Inter. Ma de Boer, ora alla guida dell'Atlanta United campione in carica in MLS, sta cercando di ripartire. Ma continua a non dimenticare la pessima esperienza a Milano.