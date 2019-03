La Gazzetta dello Sport pubblica uno studio sui bilanci dei club e lancia l'allarme: aumentano le entrate, ma i costi e i debiti verso terzi sono fuori controllo.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 23/03/2019 13:57 | aggiornato 23/03/2019 14:02

Come stanno la nostra Serie A e il calcio italiano? A questa domanda aveva risposto pochi giorni fa il presidente della FIGC Gabriel Gravina: secondo il numero uno della federazione, il nostro movimento calcistico ha bisogno di essere rivisto e sistemato a partire dalle fondamenta, perché necessita di un processo di restyling a tutti gli effetti. Per farlo, gli organi competenti si sono impegnati a intervenire dal punto di vista normativo, inasprendo le pene per chi non rispetta le regole e prestando più attenzione ai fattori economici.

Tra le tante battaglie che la FIGC si è presa a cuore ci sono anche quelle legate all'abolizione del diritto di recompra e la creazione di un sistema volto a controllare capillarmente il sistema di plusvalenze fittizie che si è venuto a creare negli ultimi anni. Di cosa si tratta? Semplice: è un processo nel quale due società si scambiano favori a vicenda aiutandosi così a iscrivere entrate alte a bilancio, con il fine ultimo di ridurre al minimo il rosso in chiusura dello stesso.

Sono proprio i bilanci della squadra di Serie A l'oggetto centrale dell'ultimo approfondimento de La Gazzetta dello Sport, che sull'edizione odierna ha tracciato un profilo dei 20 club partecipanti al campionato 2017/18, mettendo insieme una serie di numeri molto interessanti. Dati che impongono riflessioni profonde sullo status del nostro calcio, raccolti in una sorta di radiografia della nostra massima serie. Come stanno le nostre società? I risultati sembrano essere contrastanti.

La Gazzetta dello Sport L'infografica de La Gazzetta dello Sport sui bilanci dei club italiani: Torino, Fiorentina e Lazio quelli più virtuosi

Serie A, i bilanci 2017/18: bene il Torino, nella norma la Juventus, disastro Milan

Innanzitutto va detto che le realtà più virtuose si sono confermate tali anche questa volta. L'esempio pratico è rappresentato dal Torino, il cui bilancio si è chiuso nell'anno solare 2017 e permette ai granata di ragionare su un discreto tesoretto in vista della prossima estate. Qualora dovesse arrivare la qualificazione in Europa League, tra la cassa attuale e i riscatti da incassare Cairo potrebbe buttarsi su qualche obiettivo di prestigio.

Buone notizie arrivano anche per Fiorentina, Lazio e Atalanta: le prime due chiudono con oltre 30 milioni di euro di attivo, i bergamaschi – che iscrivono a bilancio le plusvalenze legate alle cessioni di Conti, Caldara e Bastoni – si stanziano a quota 26 milioni di euro di attivo. E le big? Tutte in passivo. Meno grave è quello della Juventus, sotto di circa 20 milioni di euro dopo aver lanciato una sorta di piano quinquennale con Cristiano Ronaldo come testimonial principale.

Anche la situazione dell'Inter non preoccupa: i nerazzurri hanno chiuso il bilancio con un “rosso” di 17 milioni circa. Molto male il Milan (-126 milioni di euro), che paga le scelte folli della gestione Fassone Mirabelli: per i rossoneri, chiamati nei prossimi anni a sistemare i conti su imposizione della UEFA, ci sarà da lavorare duramente. L'anomalia invece arriva da Benevento, dove il club campano ha “festeggiato” due fallimenti in uno, retrocedendo sul campo e chiudendo i conti quasi con lo stesso passivo dell'Inter (-17,1 milioni di euro).

Il presidente del Torino Urbano Cairo: i granata sono uno degli esempi più virtuosi dell'intera Serie A

I numeri: aumentano i ricavi, ma salgono costi e debiti

Ora un po' di dati. Il fatturato della Serie A sale di pari passo ai costi e ai debiti maturati dalle società: i ricavi - calcolati al netto del player trading - sono schizzati a 2398 milioni di euro, 131 in più della stagione 2016/17. Il 54% di queste entrate deriva dai diritti tv, mentre il 23% va ricondotti ai ricavi commerciali e solo uno striminzito 11% è portato dagli stadi. Il restante 12% non è stato specificato.

I costi sono invece schizzati a 2997 milioni di euro, mentre le plusvalenze hanno raggiunto i 731 milioni di euro contro i 690 della stagione 2016/17. Il bilancio globale parla di 88 milioni di perdite complessive, con 11 club su 20 che hanno sì chiuso il loro bilancio in rosso, ma con una minore ricapitalizzazione da parte dei rispettivi soci (dimezzatasi da 400 a 200 milioni di euro circa). Infine va considerata anche la voce dei debiti, saliti in un anno da 3,5 a 3,8 miliardi di euro con una fetta importante dovuta alle banche. Numeri pesanti, che obbligheranno la FIGC a intervenire il prima possibile.