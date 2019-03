Dopo l'eliminazione del PSG dalla Champions League, il brasiliano aveva attaccato gli arbitri su Instagram: procedimento per "atti offensivi e molestie contro gli ufficiali di gara".

di Luca Guerra - 23/03/2019 10:59 | aggiornato 23/03/2019 11:03

La commissione disciplinare dell’Uefa ha aperto ufficialmente un’indagine contro Neymar. Alla base della decisione, le critiche rivolte dalla stella del Paris Saint-Germain nei confronti degli arbitri dopo la sconfitta per 1-3 rimediata dai parigini contro il Manchester United, costata al club francese l'eliminazione dalla Champions League.

La qualificazione dei Red Devils era stata decisa da un calcio di rigore di Lukaku, realizzato in pieno recupero e assegnato per un fallo di mano di Kimpembe su un tiro di Dalot. La decisione di Irrati era stata contestata dai calciatori in campo, mentre Neymar aveva affidato il suo sfogo alle Stories di Instagram. Il numero 10 aveva postato una foto con l'immagine del fallo di Kimpembe e un messaggio eloquente: "Questa è una vergogna! Mettono persone che non capiscono di calcio a controllare le immagini. Non esiste! Come fa il ragazzo a colpire di mano se è girato di spalle? Ma vaff******"

Al danno, quello di non aver potuto contribuire in campo alla prestazione dei suoi compagni a causa di un infortunio, si aggiunge una potenziale beffa. Le pesanti accuse rivolte da Neymar all'arbitro della partita, Damir Skomina, e al VAR, guidato dall'italiano Massimiliano Irrati, potrebbero ora costar caro all'asso brasiliano. Lo spiega la nota emessa dall'UEFA:

A seguito del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Psg e Manchester United è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Neymar Junior per atti offensivi o molesti nei confronti del direttore di gara (dichiarazioni fatte dal giocatore in seguito alla partita di cui sopra).Violazione dell'art. 15, comma d del Regolamento Uefa.

Neymar è assente per infortunio dal 23 gennaio, quando si è fatto male al piede destro in Coppa di Francia

UEFA contro Neymar: il brasiliano a rischio squalifica, palla alla Commissione Etica e Disciplina

Nel mirino di Neymar c'era in particolare Irrati, reo secondo il numero 10 del Paris Saint-Germain di aver segnalato un fallo da rigore che non c'era all'arbitro Skomina e di aver così determinato l'eliminazione dei francesi dalla Champions League. Fuori dai giochi per un infortunio al piede destro dallo scorso gennaio, il fuoriclasse brasiliano rischia di peggiorare il bilancio della sua stagione con i risvolti dell'inchiesta avviata sul suo conto dall'UEFA.

Neymar, gli insulti social agli arbitri su Instagram dopo PSG-Manchester United possono costare caro

La palla ora passerà alla Commissione Etica e Disciplina dell'UEFA. La data dell'udienza per Neymar non è ancora nota, mentre di certo c'è che il brasiliano dovrà scontare un'eventuale squalifica nella Champions League 2019/2020. Dopo i casi che hanno riguardato Simeone e Cristiano Ronaldo, la giustizia sportiva torna ancora una volta protagonista della massima competizione continentale per club.