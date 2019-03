L'ad Aprilia preannuncia la possibile vittoria della Ducati in Corte d'Appello a Ginevra e ammette: "Il dispositivo potrebbe restare, quindi dovremo adeguarci".

di Luigi Ciamburro - 23/03/2019 16:35 | aggiornato 23/03/2019 16:40

Mugello porte aperte per l'Aprilia All Stars 2019. Una giornata di sport e divertimento al'insegna della Casa di Noale, che presenta il team, le novità sul mercato, in una cornice di musica e premiazioni con tanti piloti di ieri e di oggi. La kermesse arriva all'indomani dell'udienza durata sei ore tenutasi a Mies, alle porte di Ginevra, dove i tre giudici della Corte di appello della FIM hanno ascoltato le tesi della Ducati e dei quattro costruttori MotoGP che hanno avanzato l'appello contro l'utilizzo dello spoiler sul posteriore della Desmosedici GP19.

L'udienza è iniziata alle 11 del mattino e si è conclusa alle 17:30 con una breve pausa pranzo. I tre giudici della Corte d'Appello Anand Sashidharan, Lars Nilsson e Sakari Vuorensola hanno ascoltato prima Ducati e poi i rappresentanti di Aprilia, Honda, Suzuki e KTM. i primi hanno ribadito che l'appendice montata sul forcellone posteriore ha la primaria funzione di raffreddare la gomma, i secondi hanno reclamato il fine aerodinamico. In aula erano presenti i tre giudici, i legali delle cinque squadre, Gigi Dall’Igna e Fabiano Sterlacchini, rispettivamente Direttore Generale Corse e Coordinatore tecnico pista, Massimo Rivola, a.d Aprilia, Alberto Puig, team manager Honda, Davide Brivio, team principal Suzuki, Mike Leitner, team manager KTM.

Presente anche il direttore tecnico MotoGP, Danny Aldridge, che ha dato il via libera al dispositivo montato sulla GP19. Interrogato via Skype ha riscontrato però qualche difficoltà sulle modalità e i tempi dell'accettazione dello spoiler, dopo aver trascorso una quindicina di minuti nel box Ducati. La Casa di Borgo Panigale non ha negato che la pinna triplano generi carico aerodinamico, ma è un effetto secondario rispetto alla funzione primaria di raffreddamento della gomma posteriore. La sensazione è che il team italiano uscirà vincitore dalla battaglia legale e che il deflettore potrà essere utilizzato anche nelle prossime gare. Ma da questo momento in poi servirà un regolamento più chiaro e un dipartimento tecnico più all'altezza della situazione.

Andrea Dovizioso sulla Ducati GP19 a Losail

MotoGP, Massimo Rivola: "Dovremo adeguarci noi"

Massimo Rivola si è fatto portavoce dell'appello anti-Ducati, in quanto si è sentito maggiormente penalizzato da questa situazione. Aprilia Racing aveva richiesto di poter lavorare sulla medesima area della moto, ma Danny Aldridge aveva dato risposta negativa, se non in caso di pioggia, come avvenuto a Valencia sulla Yamaha M1.

In Qatar ci siamo meravigliati di aver visto quel dispositivo dato che ci era stata respinta - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Del resto non è una soluzione orientata a ridurre i costi... Non so cosa sarà deciso, ma non credo che il regolamento sarà modificato a breve termine. Ma abbiamo capito che serve chiarezza, non è possibile che un direttore tecnico convalidi un pezzo sedendosi dieci minuti nel box.

Sul volto di Rivola si legge una certa rassegnazione. La sentenza verrà emanata lunedì o martedì, ma a giudicare dalle prime sensazioni dei presenti in aula Ducati uscirà vincente dal tribunale elvetico. Andrea Dovizioso vedrà confermata la meritata vittoria e lo spoiler potrebbe essere utilizzato nelle prossime gare del campionato di MotoGP.