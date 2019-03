Oggi il pilota della Ducati compie 33 anni e non può festeggiare completamente, perché la sua vittoria in Qatar è ancora in sospeso. Per il Dovi conta comunque di puntare al titolo quest'anno.

di Matteo Bellan - 23/03/2019 16:41 | aggiornato 23/03/2019 16:45

Quello del 2019 è un compleanno particolare per Andrea Dovizioso, che oggi 23 marzo spegne 33 candeline. Sicuramente il pilota forlivese festeggerà a dovere, però con ancora il dubbio riguardante la convalida della sua vittoria nella gara inaugurale del campionato MotoGP 2019 in Qatar.

Honda, Suzuki, Aprilia e KTM hanno voluto guastare la festa sua e di Ducati dopo la corsa di Losail. Ieri sei ore di udienza presso la Corte d'Appello FIM ed entro martedì 26 marzo si conoscerà finalmente il verdetto. In ballo sia la conferma del successo di Dovizioso che la regolarità dello spoiler montato sul posteriore della GP19. La casa di Borgo Panigale è fiduciosa di ottenere un esito favorevole e lo stesso Dovi confida di riuscire a mantenere i 25 punti conquistati in Qatar.

Tra l'altro, la conferma del primo posto di Losail permetterebbe al neo 33enne di eguagliare Max Biaggi come terzo rider italiano più vincente nella storia della top class del Motomondiale: 13 trionfi di gara per entrambi. Solamente Valentino Rossi e Giacomo Agostini hanno vinto di più. Una bella soddisfazione per il pilota nato a Forlimpopoli, che nelle ultime stagioni si sta prendendo qualche rivincita.

Dovizioso e il team Ducati in festa dopo la gara di Losail

MotoGP, buon 33° compleanno Dovizioso! Il regalo più bello a fine campionato?

Con il grande exploit del 2017, quando riuscì a contendere il titolo mondiale MotoGP a Marc Marquez fino all'ultima gara, Dovizioso è riuscito a far ricredere gli scettici sul proprio conto. Già nella seconda metà del 2016 c'erano stati dei miglioramenti evidenti in lui. Il suo cambiamento maggiore è stato dal punto di vista mentale e anche la crescita della competitività della Ducati lo ha aiutato a tirare fuori il proprio meglio. Un binomio sta funzionando, anche se manca un ultimo step adesso.

La Desmosedici è una moto vincente e toccherà a Dovizioso riuscire a battere i fortissimi rivali. Ovviamente non sarà un compito facile, però questo 2019 deve essere l'anno del concreto assalto al titolo. Una prova di maturità ulteriore sia da parte sua che di tutto il team di Borgo Panigale. Il pilota prendersi una definitiva rivincita su chi non lo definiva adeguato per vincere e su chi proprio non lo considerava in generale. Andrea stesso nella sua biografia "Asfalto" ha ricordato che, prima di iniziare a vincere, veniva abbastanza ignorato nel mondo della MotoGP.

Ero l'uomo invisibile. Un numero. C'ero ma non c'ero. 'Te, Dovi, sei del colore dell'asfalto' mi ha detto una volta Luca Cadalora. Aveva ragione: la gente non mi vedeva proprio. Se sei uno che vive di corse e cerchi disperatamente i risultati ma non vinci, e in più sei un introverso che vuole essere persona e non personaggio, non vieni notato. La massa, di base, è attenta ad altro, non ha voglia né tempo da perdere per imparare a capirti. Io non vincevo, ma non perdevo clamorosamente. Ero lì, in una specie di limbo e così mi si confondeva, tipo quelli che a una festa sfumano nella tappezzeria.

Negli ultimi anni la situazione è radicalmente cambiata e Dovizioso è uno dei piloti che si giocano il titolo mondiale MotoGP. Ovviamente a lui quella corona iridata vuole indossarla, sogna di riuscire ad affermarsi finalmente come il miglior rider del campionato. Nel 2019 ha, probabilmente, la Ducati più forte di sempre e può puntare al suo obiettivo. Auguri Andrea, speriamo che il regalo più bello riesca a fartelo tu a fine stagione!