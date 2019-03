Il commissario tecnico parla dopo la vittoria dell'Italia contro la Finlandia: "Non era una partita facile. Cerchiamo di essere umili e lavorare".

di Redazione Fox Sports - 23/03/2019 23:26 | aggiornato 23/03/2019 23:31

Il primo passo è stato fatto e con il piede giusto. L'Italia parte nel girone di qualificazione a Euro 2020 battendo 2-0 la Finlandia alla Dacia Arena con i gol di Barella e Kean: a fine partita ha parlato il ct Roberto Mancini alla RAI.

Non era una partita facile, si sono chiusi e noi abbiamo fatto qualche errore. Volevamo sempre segnare e nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Immobile era nervoso? Deve stare tranquillo, il gol arriverà. Non era facile per lui, aveva sempre 7 giocatori intorno. Deve trovare più spazio ma ha fatto un'ottima partita.

I protagonisti di giornata sono stati i giovani, specialmente i 2 marcatori. Secondo Mancini questa Nazionale ha un gran futuro proprio grazie ai talenti che in questo momento giocano con la maglia azzurra.

Kean ha qualità, deve lavorare tanto perché è giovane ma ha grandi margini di miglioramento. Lui e Zaniolo sono bravi e sono il futuro.

In ultimo il commissario tecnico della Nazionale ha parlato dei prossimi passi che l'Italia dovrà fare per raggiungere la qualificazione a Euro 2020. Mancini non conosce altre strade che non siano quella del lavoro duro.