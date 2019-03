Il centravanti belga ha condiviso lo spogliatoio del Manchester United con lo svedese soltanto per pochi mesi, sufficienti però per apprendere dallo svedese alcune lezioni fondamentali.

23/03/2019

Arrivato come colpo principale del calciomercato estivo 2017 (costò 85 milioni di euro, seguito dagli acquisti di Lindelof e Matic) Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United, ha parlato al sito ufficiale del club raccontando il suo arrivo nei Red Devils e soprattutto come lo abbia cambiato l'incontro con Zlatan Ibrahimovic, campione con cui per un breve periodo ha lottato per una maglia da titolare.

Nonostante ai tempi fossero in molti a sostenere che l'ingombrante presenza dello svedese lo avesse messo in difficoltà, impedendogli di esprimersi con la stessa spensieratezza che gli aveva permesso di segnare 87 gol in 166 partite nelle 4 stagioni trascorse all'Everton - bottino che aveva spinto il Manchester United ad acquistarlo - Romelu Lukaku racconta che è semmai vero il contrario, che proprio dopo aver conosciuto Ibrahimovic da vicino ha compreso quanto ancora duro avrebbe dovuto lavorare per diventare un gigante del calcio.

Ricordo in particolare una sessione di allenamento. Dato che siamo entrambi centravanti non eravamo mai in squadra insieme nelle partitelle, e a un certo punto ci fu un contrasto tra noi. Entrò con tutte le sue forze! Fu lì che capii quanto forte fosse la sua voglia di competere, quanto volesse il posto da titolare. Fu quel momento che mi cambiò, fu come aprire gli occhi. Zlatan aveva lottato per diventare quello che era.

Lukaku racconta il "suo" Ibrahimovic: "Tutto quello che mi ha insegnato è stato grande"

Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic non condivisero che poco più di metà stagione insieme al Manchester United, e raramente furono davvero in competizione per un posto da titolare: nei piani di José Mourinho il belga era stato acquistato per giocare titolare e anche perché lo svedese, nell'estate del 2017 prossimo ai 36 anni, era reduce da un grave infortunio che di fatto gli avrebbe impedito di tornare al 100% spingendolo poi ad accettare a marzo 2018 la corte dei Los Angeles Galaxy in MLS. Tuttavia per il belga quei pochi mesi, quegli allenamenti, furono determinanti.

Da lui ho imparato a concentrarmi e lavorare duro, ma allo stesso tempo a fare tutto questo divertendomi. Perché Zlatan è una persona molto divertente, e il suo carattere aiutava l'armonia nello spogliatoio. Tutto quello che ho imparato da lui è stato grande, dalle storie che mi ha raccontato di quando era all'Inter, al Milan, al Barcellona e all'Ajax a lavorare sul campo con lui e vedere quanto era incredibilmente competitivo.

28 gol in 46 partite nell'annata precedente l'arrivo di Lukaku - la prima di Mourinho, in dote un'Europa League e una Coppa di Lega - Ibrahimovic si infortunò ai legamenti poco prima dell'estate, evento che nella stagione 2017/2018 spianò la strada a Romelu Lukaku in quello che, oggi lo scopriamo dalle parole del belga, fu un vero e proprio ideale passaggio di testimone, qualcosa a cui l'attuale centravanti dei Red Devils rende giustamente omaggio.