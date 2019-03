Una brutta notizia per l' Inter che attende notizie dal ritiro degli Orange. È possibile anche che de Vrij resti fuori dalla lista di convocati per Olanda-Germania di domani, mettendo ancora più preoccupazione allo staff medico nerazzurro.

Stefan non sta bene, ha qualche problema legato alla pubalgia e non è al 100%.

Nella conferenza stampa tenuta da Ronald Koeman, il commissario tecnico ha rivelato che il giocatore dell'Inter potrebbe non giocare nel big match di domani contro la Germania valida per le qualificazioni a Euro 2020.

Campanello d'allarme per l' Inter e per Luciano Spalletti durante la pausa per le partite delle Nazionali e l'ansia per i nerazzurri arriva direttamente dal ritiro dell'Olanda dove attualmente c'è anche Stefan de Vrij .

Il commissario tecnico dell'Olanda parla alla vigilia della sfida con la Germania: "Stefan non è al massimo". In dubbio la convocazione.

