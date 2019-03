Il portiere brasiliano torna a San Siro ospite di Diletta Leotta e racconta numerosi aneddoti sulla squadra del Triplete in un'intervista ricca di emozioni.

di Simone Cola - 23/03/2019 19:18 | aggiornato 23/03/2019 19:22

All'Inter dal 2005 al 2012, vero e proprio totem della squadra capace di conquistare 5 Scudetti e lo strepitoso Triplete del 2010, 300 partite complessive in nerazzurro, Julio Cesar è entrato nella storia di un club che ancora si sente addosso e che gli ha regalato una moltitudine di ricordi che ha deciso di condividere con Diletta Leotta e con gli abbonati di DAZN in una bella e lunga intervista andata in onda sulla piattaforma di streaming sportivo.

Tornato a visitare San Siro, Julio Cesar ha raccontato numerosi aneddoti sulla sua Inter del Triplete: tra questi fanno sorridere quelli legati a Esteban Cambiasso, per un decennio colonna nerazzurra e capace di distinguersi a livello di rituali scaramantici persino in un mondo, quello del calcio, dove comunque la scaramanzia è ben presente e non desta particolare impressione. Certo è però che il centrocampista argentino, secondo l'ex-compagno, in questo campo era decisamente oltre il resto dello spogliatoio.

Faccio soltanto degli esempi. Alle riunioni tecniche era sempre uno degli ultimi ad arrivare, doveva prendere una sedia che si trovava tra le prime file e portarla dietro, quindi ci si sedeva e doveva essere l'ultimo. Quando facevamo il riscaldamento, invece, lui doveva arrivare in campo con il pallone sotto braccio, piazzarlo nella mezzaluna dell'area e calciare in porta, avrebbe portato fortuna per fare poi gol in partita.

Julio Cesar si racconta: "Nella mia Inter nessuno scaramantico come Cambiasso"

Scaramanzia o meno, certo è che l'Inter di Julio Cesar vinse tantissimo, dominando il calcio italiano post-Calciopoli e poi andando a conquistare la Champions League 2009/2010, l'ultima fino a oggi alzata da un club italiano. Ecco perché anche a non voler credere sull'efficacia di certi immancabili rituali eseguiti da El Cuchu, come l'ex-portiere brasiliano e i tifosi chiamavano e chiamano tutt'ora Cambiasso, certo è che male non portarono, anche se furono continuamente oggetto di sarcasmo da parte dei compagni.

Questo me lo ha ricordato Orlandoni, che era il terzo portiere. A pranzo Cambiasso chiedeva sempre che fosse lui a preparargli il caffè: gridava "Orlaaa!" e allora Orlandoni doveva fargli il caffè, era una delle sue scaramanzie. E allora lui una volta fece finta di non sentire, lasciando El Chuchu solo a gridare disperato: "Orlaaa! Orlaaa!". Cambiasso era sicuramente il più scaramantico di tutti nella nostra Inter.

Altro momento particolarmente emozionante dell'intervista è quello che vede Julio Cesar osservare una foto di se stesso da ragazzino, adolescente di belle speranze nelle giovanili del Flamengo. Il pensiero dell'Acchiappasogni corre immediatamente ai 10 giovani calciatori morti nell'incendio che lo scorso 8 febbraio ha colpito la foresteria del centro sportivo del Mengão, il club in cui il portiere dell'Inter del Triplete ha iniziato e concluso - con una presenza simbolica - una lunga carriera che le giovani vittime non potranno mai vivere.