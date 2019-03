I fatti risalgono al 2011: sostituito al 60' nella partita contro la Turchia, abbandonò lo stadio a partita in corso per mangiare un hamburger con la sua famiglia in un pub nelle vicinanze.

Di Eden Hazard si ammirano la classe, la qualità e l'eleganza. Doti che il numero 10 del Chelsea ribadisce partita dopo partita in Premier League con i Blues e con la maglia della sua nazionale, il Belgio. Non tutti sanno però che il genietto nato nel 1991 a La Louviere, cercato dal Real Madrid per la prossima stagione, ha nel suo bagaglio di racconti un avvio di carriera contraddistinto da un paio di episodi curiosi.

A ricordarli è stato il diretto interessato nel corso di un'intervista ai microfoni di RTBF. Bisogna scavare indietro di otto anni e tornare al giugno 2011. Partita tra il Belgio e la Turchia, giocata allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Gli ospiti hanno pareggiato con il centro di Burak Yılmaz al 22' il vantaggio dei Diavoli Rossi firmato al 4' da Ogunjimi. Dopo un'ora di gioco, l'allora Ct belga Georges Leekens decide di richiamare in panchina Hazard per affidarsi a Dries Mertens. La risposta del numero 11, all'epoca ancora in forza al Lille? Uscire dallo stadio per godersi un hamburger con la famiglia. Il tutto a partita ancora in corso.

Così, mentre il Belgio non riusciva ad andare oltre l'1-1 con la Turchia, pagando anche l'errore dal dischetto di Axel Witsel, Hazard era comodamente seduto con i suoi genitori al bancone di un pub per mangiare un hamburger. Come la prese Leekens? Lasciandolo a casa nelle due partite successive, contro Slovenia e Azerbaigian. Eden ricorda con il sorriso quell'errore di gioventù, una leggerezza caduta presto nel dimenticatoio.

La salsa dell’hamburger era la mia preferita. Ho fatto una stupidaggine, certo. Ma oggi ci ridiamo su, è la storia che mi ha fatto diventare una leggenda in nazionale. Ancora oggi continuo a chiedere a mia madre di portarmi a mangiare hamburger a Londra di tanto in tanto.

Belgio, Hazard e Ogunjimi festeggiano il provvisorio 1-0 contro la Turchia nel 2011

Hazard, non solo la fuga per l'hamburger: Mavuba ricorda la sbronza dopo la firma con il Chelsea

Tempi ormai lontani. Oggi Eden Hazard è un pilastro del Belgio e una delle principali stelle del calcio mondiale, con 99 presenze e 29 reti con la maglia della sua nazionale all'attivo. L'estate 2019 potrebbe essere quella del suo addio al Chelsea dopo sette stagioni, con il Real Madrid pronto a fare follie per il trequartista. Eden non avrà però certo dimenticato la lezione appresa ai tempi della stipula dell'accordo per il suo passaggio ai Blues: mai festeggiare troppo in anticipo.

Eden Hazard esulta con la maglia del Chelsea: è a Londra dalla stagione 2012/2013

Storia del maggio 2012: Hazard era a un passo dal Chelsea e nel giorno del raggiungimento dell'intesa per il suo passaggio in Inghilterra di lì a qualche settimana trascorse la serata a bere con Rio Mavuba, suo compagno di squadra al Lille. Un retroscena raccontato dallo stesso Mavuba:

Abbiamo deciso di andare a bere qualcosa e ci è sfuggito di mano. La mattina dopo, Eden era ancora ubriaco. Non ha dormito, ha bevuto tutta la notte e ha segnato una tripletta in trenta minuti.

Sette anni dopo, Hazard avrà imparato la lezione. Intanto, i venditori di hamburger sono avvisati, a Londra e a Parigi. Eden è di certo un ottimo potenziale cliente.