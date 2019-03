La Nazionale di Roberto Mancini gioca bene e vince la prima partita del girone: Barella e Kean illuminano e la Finlandia è battuta. Anche la Spagna nel proprio girone ottiene tre punti contro la Norvegia.

23/03/2019

La terza giornata delle qualificazioni per Euro 2020 è quella dell'Italia. La squadra di Roberto Mancini, davanti ai 25 mila dello stadio Friuli di Udine, era attesa dal match d'esordio del gruppo J contro la Finlandia, per iniziare al meglio un percorso importante che terminerà a novembre.

Ma non solo, perché la serata di sabato è stata utile per vedere all'opera anche la Spagna di Luis Enrique, che al Mestalla di Valencia ha ospitato un'altra formazione nordica come la Norvegia. Nello stesso girone degli spagnoli presente anche la Svezia, che un anno e mezzo fa negò agli Azzurri la qualificazione al mondiale russo.

Giocate in questa giornata anche le gare del gruppo D, con la Svizzera (che a giugno giocherà i playoff di Nations League) che non ha avuto particolari problemi a sbarazzarsi della Georgia. Decisive le reti di Zuber e Zakaria, mentre l'Irlanda espugna Gibilterra grazie al gol di Hendrick.

🇮🇹 Scenes after Nicolò Barella's 1st international strike 🎉🎉🎉#EURO2020 pic.twitter.com/B9ArUxqVKa — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 23, 2019

Euro 2020: partenza perfetta per l'Italia

Non poteva desiderare di meglio Roberto Mancini, per la prima gara del girone contro la Finlandia. L'ex allenatore dell'Inter, infatti, ha moltissimi motivi per sorridere. In primis per il risultato, visto che gli Azzurri hanno battuto i finnici per 1-0, ma anche per il gioco mostrato e per le prestazioni dei giovani. Su tutti Nicolò Barella e Moise Kean, che al Friuli festeggiano il loro primo gol con la Nazionale maggiore. In special modo l'attaccante juventuno diventa il secondo più giovane nella storia a segnare con la maglia dell'Italia, con i suoi 19 anni e 23 giorni. Davanti a lui soltanto Bruno Nicolè, superata invece una leggenda come Rivera.

In generale tutto l'ambiente sembra essere rigenerato. Se un anno fa a quest'ora la situazione della Nazionale era un enorme punto interrogativo (Di Biagio traghettava nelle amichevoli con Argentina e Inghilterra), ora tutto pare molto più chiaro. La strada ovviamente è ancora lunga, ma il gruppo che si va formando è coeso e i margini di crescita sono tanti. Il prossimo appuntamento sarà martedì 26 marzo, ancora in casa (al Tardini di Parma per l'esattezza) contro il non temibilissimo Lichtenstein.

Gli altri risultati del nostro girone di qualificazione a Euro 2020, vincono anche Bosnia e Grecia rispettivamente contro Armenia e Lichtenstein. I bosniaci passano grazie a un gol tutto "italiano", visto l'assist dello juventino Pjanic per l'empolese Krunic, e a quello di Milosevic, mentre gli ellenici ringraziano un gol di Fortunis allo scadere del primo tempo e l'ex Juve Anastasios Donis. Non basta il rigore nel finale messo a segno da Mkhitaryan.

Anche la Spagna parte bene

Tre punti subito anche per la Spagna di Luis Enrique, che con qualche difficoltà si sbarazza della Norvegia al Mestalla. Dopo il gol iniziale del padrone di casa Rodrigo, al quinto gol con la Roja, è arrivato il pareggio di Joshua King a gelare il pubblico valenciano. Ma soltanto 6 minuti dopo un altro rigore, questa volta realizzato da Sergio Ramos, rimette le Furie Rosse avanti.

Nello stesso raggruppamento vittoria della Svezia ai danni della Romania, sempre per 2-1. Ai gol dell'ex Palermo Quaison e di Claesson risponde Keseru, ma non basta e dunque sono gli svedesi a conquistare i tre punti. Stesso punteggio anche per quanto riguarda Malta-Faroe: per i maltesi a segno Nwoko e Borg, per gli isolani Jakup Thomsen. Euro 2020 è un sogno anche per loro.

Tutti i risultati del sabato di qualificazione a Euro 2020

Gruppo D

Georgia v Svizzera 0-2

Gibilterra v Irlanda 0-1

Gruppo F

Malta v Isole Faroe 2-1

Svezia v Romania 2-1

Spagna v Norvegia 2-1

Gruppo J