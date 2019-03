All'esordio nelle qualificazioni verso EURO 2020, i lusitani non riescono a superare il 4-1-4-1 di Shevchenko. Bene Francia e Inghilterra, che travolgono Moldavia e Repubblica Ceca.

Le gare valide per le qualificazioni a EURO 2020, cominciate ieri, vedono scendere in campo al venerdì i gruppi A, B e H: attesissime protagoniste l'Inghilterra di Gareth Southgate, la Francia campione del mondo in carica e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che torna a vestire la maglia della Nazionale a distanza di 9 mesi dall'ultima apparizione avvenuta durante i Mondiali di Russia 2018.

Ad aprire le danze nel pomeriggio è la Bulgaria, che al Vasil Levski di Sofia ospita il Montenegro in una gara che potrebbe decidere quale sarà l'outsider del gruppo A alle spalle della strafavorita Inghilterra e della Repubblica Ceca che si sfideranno in serata a Wembley: gli ospiti sfiorano la vittoria grazie al gol siglato all'inizio del secondo tempo da Mugosa, stella della K-League sudcoreana, ma i padroni di casa riescono alla fine ad agguantare il meritato pareggio a meno di 10 minuti dal fischio finale grazie a un rigore di Nedelev.

È un pareggio che lascia l'amaro in bocca a entrambe le squadre, che però potranno comunque puntare con convinzione al secondo posto: è davvero ben poca cosa infatti la Repubblica Ceca vista a Wembley contro un'Inghilterra allo stesso tempo straripante e capace di imporsi con un netto 5-0. Mattatore della serata è Raheem Sterling, che prima porta in vantaggio i suoi e poi chiude la gara con altre due reti dopo il 2-0 firmato da Harry Kane su rigore poco prima dell'intervallo, mentre finisce suo malgrado sul tabellino anche Kalas con un autogol proprio nel finale.

Cristiano Ronaldo e il Portogallo: male la prima

Il risultato più sorprendente della giornata è però sicuramente lo 0-0 con cui l'Ucraina di Andriy Shevchenko imbriglia al Da Luz di Lisbona il Portogallo dell'attesissimo Cristiano Ronaldo ma anche di André e Bernardo Silva, Cancelo e William Carvalho: i lusitani fanno la gara praticamente dal primo all'ultimo minuto ma vanno a sbattere contro l'ordinato 4-1-4-1 ucraino, e i 18 calci d'angolo a favore testimoniano una supremazia territoriale che però non porta gli attesi 3 punti agli uomini di Fernando Santos.

A guidare momentaneamente il gruppo B è a sorpresa il Lussemburgo, che stende in rimonta la Lituania in una sfida tra cenerentole grazie alle reti dei giovani naturalizzati Leandro Barreiro e Gerson Rodrigues, 19 e 23 anni e protagonisti il primo addirittura nella Bundesliga con il Magonza e il secondo in Giappone con il Jubilo Iwata. Se il Portogallo di Cristiano Ronaldo stecca non fa altrettanto la Francia di Griezmann e Mbappé, che prende subito la testa del gruppo H con la sonante vittoria per 4-1 rimediata allo Zimbru Stadium di Chisinau contro una Moldavia davvero troppo modesta per rappresentare un problema.

I campioni del mondo passano quasi subito con Griezmann e Varane intorno alla mezz'ora e chiudono il primo tempo in vantaggio di 3 reti grazie al gol di Giroud, che nei Bleus di Deschamps continua a essere indispensabile punto di riferimento offensivo a differenza di quanto accade a livello di club con il Chelsea. Non manca il sigillo nel finale di Mbappé, prima del gol della bandiera dei padroni di casa firmato da Ambros nell'unico tiro in porta subito da Lloris.

Tutte in campo le 6 squadre che compongono il Gruppo H: appaiate alle spalle della Francia ci sono Turchia e Islanda, entrambe vittoriose per 2-0 in trasferta rispettivamente contro Albania e Andorra. Gli uomini guidati dal santone rumeno Mircea Lucescu hanno la meglio sulla volenterosa Albania di Panucci grazie alle reti di Burak Yilmaz e del milanista Hakan Calhanoglu, mentre l'Islanda trova il vantaggio con l'ex-Pescara e Sampdoria (dal 2017 all'Aston Villa) Bjarnason, a cui segue nel finale il gol di Kjartansson.

