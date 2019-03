Gli azzurri esordiscono con una vittoria nel Gruppo J grazie alle reti dei giovanissimi Barella e Kean: prestazione in parte da rivedere ma che fa ben sperare per il futuro.

La corsa a Euro 2020 comincia anche per l'Italia di Roberto Mancini, che inserita nel Gruppo J fa il suo esordio allo Stadio Friuli di Udine contro la Finlandia, 59esima nel ranking FIFA, con una formazione che presenta le novità Piccini, che parte titolare dopo le due presenze collezionate da subentro a ottobre 2018 contro Ucraina e Polonia, e il classe 2000 Moise Kean già visto per mezz'ora a novembre in amichevole contro gli Stati Uniti.

Nella rincorsa alla qualificazione a Euro 2020, obiettivo tutt'altro che impossibile vista la consistenza di un girone che comprende anche Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Grecia e Liechtenstein, Roberto Mancini chiede alla sua Italia di trovare i gol che sono mancati fino a questo momento nel corso della sua gestione, tuttavia anche contro avversari certo non irresistibili gli azzurri faticano a creare grandi occasioni da rete.

Il vantaggio firmato dopo appena 7 minuti da Nicolò Barella, un tiro al volo da fuori area su cui è determinante la deviazione di Vaisanen che mette fuori causa Hradecky, illude un po' tutti su una gara che sembra in discesa e che invece rimane a lungo in forse: nonostante un netto predominio territoriale, infatti, l'Italia non riesce a trovare il gol che chiuderebbe la gara e rischia addirittura nel secondo tempo di essere beffata da una delle poche incursioni ospiti con Pukki che mette fuori di poco su assist di Lod.

Qualificazioni a Euro 2020, le pagelle di Italia-Finlandia

A decidere la gara che segna così l'esordio vincente dell'Italia nella corsa alle qualificazioni a Euro 2020 ci pensa il giovanissimo Moise Kean, che servito da Immobile - ancora fuori fase ma protagonista comunque di una partita più che generosa - non può sbagliare a tu per tu con Hradecky e al 74esimo segna il 2-0 diventando così il secondo marcatore più giovane nella storia della Nazionale alle spalle del solo Bruno Nicolè.

L'Italia archivia così la pratica Finlandia, la prima che sperabilmente porterà gli azzurri alla fase finale di Euro 2020: con un 2-0 figlio di una prestazione che sicuramente poteva essere più brillante ma che allo stesso tempo lascia ben sperare per un futuro che dopo aver clamorosamente mancato la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 vuole assolutamente tornare nell'élite del calcio europeo e mondiale in cui è sempre stata.

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Piccini 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6, Biraghi 5,5 (90' Spinazzola SV); Barella 7, Jorginho 5,5, Verratti 6 (85' Zaniolo SV); Bernardeschi 6,5, Immobile 5,5 (80' Quagliarella 6,5), Kean 7.

Finlandia (5-3-1-1): Hradecky 6; Granlund 5,5 (90' Soiri), Toivio 5,5, Arajuuri 6, Vaisanen 6, Pirinen 6; Lod 6,5, Kamara 5,5, Sparv 5; Hamalainen 5 (70' Lappalainen 5); Pukki 5 (83' Karjalainen SV).

Gol: 7' Barella, 74' Kean

I migliori

Moise Kean - 7

Mancini lo ha definito, giustamente, "un predestinato": quello che colpisce di più del giovanissimo classe 2000 di proprietà della Juventus, oltre alla completezza tecnica che gli permette di incidere in diverse posizioni del campo, è la personalità. Kean gioca come un veterano: come un veterano si rialza dopo alcuni assist sbagliati, come un veterano non sbaglia quando si trova a tu per tu con Hradecky mettendo a segno il gol della tranquillità per gli azzurri, il primo - si spera - di una lunga serie con la Nazionale.

Nicolò Barella - 7

Ha il merito, seppur grazie a una deviazione determinante, di sbloccare una gara che con il senno di poi senza il suo gol in apertura avrebbe potuto diventare terribilmente complicata. Ma la partita del centrocampista del Cagliari non finisce certo qui: corre, pressa, si propone e si fa sentire anche in fase difensiva, confermando anche in azzurro le qualità messe in mostra nell'ancor giovanissima carriera, che dalla prossima estate lo dovrebbero portare meritatamente in una big.

I peggiori

Teemu Pukki - 5

24 gol e 9 assist in 34 gare nella Championship inglese non saranno un biglietto da visita che garantisce successi contro una delle coppie difensive più forti d'Europa, ma certo è che da Pukki ci si attendeva comunque qualcosa di più. Vero è che la Finlandia non si fa vedere molto in fase offensiva, ma quando Lod riesce a servirlo con un bel cross dalla destra l'attaccante del Norwich è bravo a liberarsi di Bonucci ma pessimo a calciare un pallone che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.

Tim Sparv - 5

Dovrebbe essere uno degli uomini più importanti della Finlandia, è invece costantemente in difficoltà in entrambe le fasi di gioco ed estremamente nervoso, tanto che nel finale l'arbitro lo grazia evitandogli il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione.

Ciro Immobile - 5,5

Vero è che gioca sempre con grandissima generosità e che probabilmente nei 22 che scendono in campo non è certo tra i peggiori in assoluto, ma è altrettanto indiscutibile il fatto che da troppo tempo i tifosi azzurri e Roberto Mancini aspettano di vedere in Nazionale il Ciro Immobile bomber della Lazio. Fatica a trovare la posizione giusta, commette qualche errore di troppo e l'assist per il gol di Kean, seppur importante, non gli basta per strappare la sufficienza.