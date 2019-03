Mancini dovrebbe scegliere Bernardeschi dietro Kean e Immobile, sperando di far gioco con Jorginho, Verratti e Barella.

di Jvan Sica - 23/03/2019 08:59 | aggiornato 23/03/2019 09:03

Nella corsa della nostra Nazionale verso Euro 2020, Italia-Finlandia potrebbe essere la partita più importante di tutte. In questo momento siamo nella stessa situazione dell’Olanda, con una squadra estromessa dai Mondiali di Russia 2018 e tanti giovani da selezionare con attenzione e su cui far ripartire una ricostruzione vera. In questo senso, la vittoria Orange contro la Bielorussia di giovedì ha significato tanto, ha dato subito slancio positivo ad una squadra ormai alla deriva fino a un anno fa, capace di trovare nuovi riferimenti, con una buona esperienza internazionale di alto livello grazie soprattutto all’Ajax e al suo cammino in Champions League.

La partita con la Finlandia per gli Azzurri dovrà avere lo stesso significato, ci dovrà dire subito se abbiamo intrapreso una strada sensata, oppure se siamo ancora in fase sperimentale pura, come la Nations League di questo autunno ha certificato. Dall’ultima partita contro gli USA, datata 20 novembre, ad oggi non è cambiato il mondo per il calcio italiano. Abbiamo un Jorginho molto in ribasso, a causa di una situazione al Chelsea molto confusa, e un Bernardeschi in salita vertiginosa, soprattutto dopo la prova di personalità contro l’Atletico Madrid in Champions League. Intorno a loro le solite sicurezze difensive, Bonucci-Chiellini in primis, e le incognite in attacco, con Mancini che dovrebbe addirittura proporre il classe 2000 Kean come centravanti della nostra squadra.

Dopo queste prime due partite contro i finnici e il Liechtenstein in casa, abbiamo la trasferta in Grecia e la partita contro la Bosnia a giugno. Già in quel momento dovremmo avere maggiori indizi riguardo al nostro percorso verso i prossimi Europei, ma soprattutto possiamo pesare il valore di questi ragazzi e capire dove abbiamo mancanze evidenti. Un ruolo che esemplifica come ci siano ancora tanti dubbi è il laterale di difesa sinistro. Nella rosa attuale abbiamo un titolare che però per lui stessa onesta ammissione deve molto migliorare la fase difensiva, un punto interrogativo, come Emerson Palmieri, prima falcidiato dagli infortuni e poi quasi mai utilizzato nella squadra di Sarri che gli preferisce Marcos Alonso, un altro calciatore a cui è difficile dare un valore, come Leonardo Spinazzola, praticamente fermo da un anno e poi esploso all’improvviso sempre negli ottavi di Champions League. Quello del terzino sinistro è solo un piccolo esempio di come l’Italia può passare da squadra mediocre a molto interessante se trova altri calciatori pronti per i grandi livelli. E la partita contro la Finlandia può già darci delle risposte.

Dopo la fase di test in Nations League, Mancini ha già in mente la squadra con cui vuole giocarsi Euro 2020.

Le probabili formazioni di Mancini e Canerva

Mancini in conferenza stampa si è sbilanciato davvero poco sulle scelte dei titolari, anche se ha sottolineato che Kean è un giocatore pronto e vederlo in campo non dovrebbe sorprendere nessuno, sottolineando come davvero tutti gli attaccanti disponibili in questa fase possono avere una chance.

Inserendo Kean accanto a Immobile, la formula scelta sarà il 4-3-1-2, con Bernardeschi, si spera in formato Juve, alle loro spalle da numero 10 puro. Una scelta più tradizionale potrebbe essere schierare El Shaarawy a sinistra e Bernardeschi a destra, nella stessa posizione in cui gioca con i bianconeri, con Immobile centrale.

I tre centrocampisti saranno gli stessi che hanno dato una piccola svolta alla nostra Nazionale: Jorginho regista, Verratti mezzala destra e Barella sul centrosinistra. Il gioco sarà sviluppato da questo trio, il quale, senza Insigne e Chiesa avranno ancora più responsabilità nel far arrivare palloni giocabili agli attaccanti.

In difesa i centrali saranno gli juventini Bonucci-Chiellini, a sinistra Biraghi, mentre Mancini vuole premiare una delle sue scelte, Piccini, che ben si è comportato alla prima chiamata, così come Vincenzo Grifo, convocato ancora una volta per queste due partite.

La Finlandia allenata da Markku Canerva, gioca con un 4-4-2 molto scolastico, in cui a dare dinamismo alla manovra ci pensa Soiri sulla sinistra, mentre i due attaccanti, Pukki e Tuominen, sanno essere pericolosi. Ci aspetta una partita tatticamente complessa e fisicamente impegnativa.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Immobile, Kean

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Tuominen

Dove vedere Italia-Finalndia in tv e streaming

Il match tra Italia e Finlandia, valida per la prima giornata di qualificazioni ad Euro 2020, è in programma sabato 23 marzo alle ore 20.45 e sarà trasmesso in Tv da Rai 1. Il match è disponibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite il servizio Rai Play.

I precedenti

Italia-Finlandia sembra una partita poco interessante e storicamente minore, invece contro i finnici abbiamo vissuto spesso momenti a dir poco epocali. Il bilancio è a nostro favore, con 11 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La prima partita ufficiale disputata dalla nostra Nazionale alle Olimpiadi di Stoccolma 1912 è stata proprio contro la Finlandia, persa per 3-2. Anche la successiva è storica perché, di ritorno da Helsinki nel 1939 dopo una vittoria contro tripletta di Piola, gli Azzurri notarono movimenti di truppe e rumori di spari. La Guerra si stava avvicinando.

Nel dopoguerra un’altra partita storica è quella del 1975, quando pareggiamo in casa 0-0 e la FIGC decide di dare maggiori poteri ad Enzo Bearzot. Sappiamo tutti l’uomo con la pipa poi dove ci ha portati. Altro match da ricordare è quello del 1977, in cui Bettega eguaglia il record di segnature in Nazionale con 4 gol. Anche quella partita è importante, perché certifica il gruppo che poi farà bene in Argentina, con vista verso Spagna 1982.