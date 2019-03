Il gol del vantaggio transalpino è un capolavoro: assist del centrocampista per la girata al volo dell'attaccante dell'Atletico Madrid.

di Redazione Fox Sports - 23/03/2019 08:47 | aggiornato 23/03/2019 08:52

La marcia della Francia campione del mondo verso la qualificazione a Euro 2020 è iniziata nel migliore dei modi, con la squadra di Deschamps che ha travolto la Moldavia in trasferta con un secco 4-1 con le reti di Griezmann, Varane, Giroud e Mbappè.

Ad aprire la partita è stato il gol dell'attaccante dell'Atletico Madrid che molto probabilmente sarà uno dei più belli di tutta la fase di qualificazione per il torneo Euro 2020, non soltanto per la stoccata del Piccolo Diavolo ma anche per l'assist di Pogba.

Paul Pogba just did this. What a ridiculous assist and a great finish from Griezmann. Baller. pic.twitter.com/FYD6REbFZF — Devils of United (@DevilsOfUnited) March 22, 2019

Il giocatore del Manchester United ha chiuso un triangolo con Griezmann grazie a un pazzesco pallonetto a scavalcare la difesa avversaria, col compagno di squadra che ha trafitto il portiere moldavo con una gran girata al volo. Un gioiello che apre la strada della Francia verso Euro 2020, in cui i campioni del mondo saranno sicuramente favoriti.