Wille McKay, rappresentante del giocatore scomparso è sotto inchiesta per minacce a Ken Choo. Dalla cessione dell'attaccante avrebbe potuto guadagnare circa 2 milioni di euro.

di Alberto Casella - 23/03/2019 12:12 | aggiornato 23/03/2019 12:17

La sua fine è stata tragica, con l'aggravante che il corpo non si trovava, tanto che la vicenda della scomparsa di Emiliano Sala è stata uno stillicidio crudele di notizie e smentite, fino alla sentenza, purtroppo inevitabile.

Ma ancora oggi a due mesi ormai di distanza da quel tragico schianto, continua a non esserci pace per la memoria dell'attaccante argentino che nel calciomercato invernale era passato dal Nantes al Cardiff, realizzando per un solo giorno il sogno di una vita: trasferirsi in Premier League.

Ancora prima che i resti di Emiliano Sala fossero trovati nel Canale della Manica e restituiti alla famiglia, infatti, erano cominciate le controversie legali fra i due club, con i francesi che pretendevano il pagamento della prima rata, per cominciare, e i gallesi che, convinti che il Nantes insieme all'agente del giocatore Willie McKay ne avessero intenzionalmente gonfiato la valutazione, chiedevano una dilazione per vederci più chiaro.

Emiliano Sala, a due mesi dalla morte non c'è ancora pace per la sua memoria

Emiliano Sala: minacce dell'agente all'ad del Cardiff

E purtroppo quando di mezzo ci sono affari e denaro non c'è pietà per nessuno, nemmeno per chi, proprio in quell'affare, è morto. Gli ultimi, davvero poco edificanti sviluppi sono stati riferiti dal Sun. A quanto pare l'atteggiamento attendista del Cardiff non sarebbe andato giù a Willie McKay, agente del giocatore argentino e padre di Jack, fino a gennaio in forza allo stesso club di Premier League, il quale avrebbe trasceso nel corso di un incontro con Ken Choo, amministratore delegato della società gallese.

Willie McKay è indagato dalla polizia dopo l'aggressione a Choo

Choo, spaventato dall'atteggiamento minaccioso e irruente di McKay, che non voleva sentire ragioni, si sarebbe addirittura visto costretto a chiedere l'intervento della polizia. Secondo il tabloid sarebbe anche emerso che lo stesso agente aveva cominciato a minacciare la dirigenza gallese fin dai primi giorni successivi alla tragedia aerea in cui poi era scomparso il suo assistito e l'incontro con Choo avrebbe dovuto servire a rasserenare gli animi.

Ken Choo, ad del Cardiff, ai funerali di Emiliano Sala

Ora. invece, McKay è sotto inchiesta, come confermato dalla stessa polizia inglese, per un reato connesso all'ordine pubblico. Il motivo dell'aggressione a Choo, manco a dirlo, è puramente economico. McKay, infatti,era riuscito a strappare per Sala la valutazione di 17 milioni di euro - mentendo su presunti interessamenti al giocatore da parte di diversi altri club inglesi - più un bonus di circa 6 milioni in caso di salvezza del Cardiff. Avendo concordato una commissione del 10%, aveva intravisto la possibilità di guadagnare dall'affare oltre 2 milioni.