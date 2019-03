Il patron dei Blues ha mal digerito la sconfitta con l'Everton e riflette: possibile l'allontanamento dell'ex Napoli durante la pausa per le Nazionali.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/03/2019 10:13 | aggiornato 23/03/2019 10:18

La pausa dedicata alle partite delle Nazionali rischia di essere particolarmente turbolenta per Maurizio Sarri. La sconfitta del suo Chelsea nell'ultima giornata di Premier League contro l'Everton infatti è stato mal digerita da Abramovich che starebbe facendo serie valutazioni sul futuro del tecnico.

Il patron dei Blues infatti, nonostante la conquista dei quarti di finale di Europa League, è molto insoddisfatto del rendimento in campionato della sua squadra e il 2-0 subito a Liverpool mette seriamente a rischio il quarto posto in classifica del Chelsea.

Secondo il Daily Express, Abramovich starebbe concretamente pensando a esonerare Sarri durante la pausa delle Premier League. Il magnate russo sarebbe stanco del ruolino di marcia della squadra in Inghilterra e non avrebbe perdonato al tecnico alcune scelte nel calciomercato invernale (in particolare la cessione di Morata e l'acquisto di Higuain). La decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve, col Chelsea che al ritorno dal break per le Nazionali potrebbe clamorosamente avere un nuovo allenatore in panchina.