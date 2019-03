Il presidente giallorosso è ancora fiducioso sulla realizzazione del progetto, ma prepara una strategia per tutelarsi dal punto di vista legale.

Lo stadio della Roma torna al centro delle polemiche e continua a subire complicazioni. L'inchiesta che ha portato all'arresto di Marcello De Vito interessa anche il percorso di costruzione del nuovo impianto giallorosso, ma secondo James Pallotta non si può fermare il processo burocratico che porta alla realizzazione della struttura. In caso contrario, è pronto a procedere per vie legali.

Dall'indagine che ha condotto all'incarcerazione di De Vito emergono delle intercettazioni che riguardano anche il costruttore Luca Parnasi, interessato alla costruzione di un palazzetto per il basket nell'area dell'ex Fiera di Roma. Lo stadio, dunque, non rientrerebbe nei punti trattati né è stato preso in considerazione nei nuovi atti emersi dall'inchiesta.

Per questo motivo, Pallotta non intende fare nessun passo indietro e pretende l'avanzamento dei lavori. L'approvazione da parte della Conferenza dei servizi decisoria è il punto di non ritorno: ottenuto quel benestare, il procedimento amministrativo deve andare avanti senza che le vicende giudiziarie dei singoli ne intacchino il regolare svolgimento.

Dopo il doppio voto dell'assemblea sulla delibera di pubblico interesse, sia con Marino sia con la Raggi in carica, sono arrivate le varianti progettuali che hanno cambiato profondamente la planimetria originaria. La dirigenza della Roma ha tenuto duro, fino alla Conferenza dei servizi decisoria. Se si dovesse tornare indietro per la questione legata a De Vito e Parnasi, secondo Pallotta ci sarebbero gli estremi per un danno erariale nei confronti della città di Roma e un danno civilistico nei confronti dei proponenti.

Il presidente della Roma fa leva su un diritto d'acquisto che non potrà essere rimosso dalla futura votazione della variante e della convenzione urbanistica. Con l'appoggio di Baldissoni, l'imprenditore americano ritiene che ci siano tutti i presupposti per continuare a coltivare il progetto di Tor di Valle. Ad avvalorare questa tesi, ci sono le spese tecniche dello stesso Pallotta: finora sono stati sborsati 75 milioni di euro per l'ingaggio di professionisti che lavorano al progetto, per un investimento complessivo previsto di un miliardo di euro.

Spese già effettuate ed investimento previsto accentuano le intenzioni della Roma, che intende tutelarsi legalmente nel caso in cui venga messo in atto un danno erariale e civilistico. La Procura ha confermato l'assenza di atti viziati, inducendo Pallotta a preparare la sua strategia ed evetualmente fare causa.

Il Comune di Roma, invece, dovrà bloccare un fondo rischi pari ad un terzo dell'investimento complessivo previsto: oltre 300 milioni di euro spalmabili negli anni. Difficile stabilire, in ogni caso, le tempistiche per le eventuali azioni di risarcimento.