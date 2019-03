Scegliere quale sia il giocatore più forte che hai allenato quando sei un tecnico leggendario come Capello dev'essere un'impresa molto complicata. Eppure Don Fabio ha voluto rispondere a questa domanda ai microfoni di Radio Deejay e la decisione è caduta su due nomi.

Per me i migliori sono Van Basten e Ronaldo, il Fenomeno.

Una scelta ben precisa nonostante Capello abbia avuto la fortuna e il merito di allenare molti dei giocatori migliori degli ultimi decenni. Il tecnico italiano però ha raccontato che Ronaldo lo ha impressionato nonostante ai tempi del Real Madrid fosse tutt'altro che in forma.

Con me ha fatto tanti disastri e soprattutto era troppo grasso. Però aveva delle qualità che non ho mai visto nessun altro come velocità, tiro o dribbling. Anche se non era sempre in forma era comunque impressionante.