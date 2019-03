Le Merengues sono intenzionate a pagare la clausola rescissoria del talento brasiliano del Flamengo, attualmente impegnato nel Sudamericano con la sua nazionale.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 23/03/2019 10:36 | aggiornato 23/03/2019 10:42

Il protagonista assoluto del Sudamericano under 17 sembra già essere spuntato fuori a meno di 48 ore dall'inizio del torneo. Con la doppietta segnata al Paraguay, Reinier Jesus Carvalho si è preso la scena in una partita che per il Brasile si era messa male, un match che l'Albirroja aveva incartato molto bene a un'Amarelinha capace di risolvere la contesa solo nei minuti finali. Il talento verdeoro si è portato a casa il titolo di mvp: due gol e l'assist decisivo nel finale a João Peglow - pur non passando inosservati - però non stupiscono affatto, perché chi segue il calcio sudamericano sa che Reinier è uno dei classe 2002 più quotati dell'intero continente. Un talento cristallino, che già in passato era stato al centro di alcune voci di calciomercato.

L'ultima in ordine cronologico avrebbe del sensazionale: secondo The Sun, il gioiello offensivo del Flamengo sarebbe finito nelle mire del Real Madrid, che per assicurarselo avrebbe intenzione di sborsare la bellezza di 70 milioni di euro, ovvero l'intero importo della clausola rescissoria. Una cifra impressionante, che abbatterebbe ulteriormente ogni record scritto fino a oggi riguardo la compravendita di giocatori appena maggiorenni. Le Merengues, che l'estate prossima accoglieranno anche il santista Rodrygo (pagato 45 milioni di euro), hanno cominciato un'opera di scouting capillare nel subcontinente, con l'obiettivo di portare in Spagna tutti i prodotti migliori che nascono sotto la linea dell'Equatore.

È successo con il già citato Rodrygo e, prima ancora, con Vinicius Junior, anche lui perla del settore giovanile di un Flamengo che - negli ultimi anni - grazie alle sue cessioni nel Vecchio Continente (a breve partirà anche Lincoln) ha potuto risistemare le disastrate casse societarie. Reinier è l'ennesimo capolavoro del defunto Centro de Treinamento George Halal, storico impianto della società distrutto di recente da un disastroso incendio nel quale hanno perso la vita decine di ragazzi.

Calciomercato, Real Madrid: offerta super per Reinier, il Paquetà 2.0

Ma chi è precisamente il nuovo obiettivo di calciomercato del Real Madrid? In Brasile lo dipingono come un trequartista molto atipico, un centrocampista offensivo che ama svariare su tutto il fronte d'attacco e che rende al meglio quando viene schierato nei pressi della porta avversaria. La sua intelligenza tattica lo porta a fare spesso la scelta giusta quando ha la palla tra i piedi e, contemporaneamente, lo rende un elemento utile in più zone del campo. Non è un caso che il suo idolo sia Lucas Paquetà, centrocampista del Milan individuato dal classe 2002 come modello da seguire in campo e fuori.

I due hanno condiviso qualche sessione di allenamento e, di recente, Reinier ha detto di essere ammirato da come il rossonero legge il gioco e dalla sua bravura ad attaccare gli spazi senza palla. Il messaggio è chiaro: chi lo prende fa un affare. Non è un caso che il Milan, a poche settimane dall'insediamento di Leonardo nel ruolo di direttore sportivo, ci avesse seriamente pensato: il dirigente milanista era rimasto impressionato dalle movenze di questo ragazzo tutto dribbling e giocate tra le linee.

Nel frattempo Reinier aveva dato prova delle proprie doti nella Copa do Brasil under 17, trascinando il Flamengo alla vittoria grazie a una doppietta nella finalissima vinta contro i nemici storici del Fluminense. Una bella rivincita personale, dato che dal Flu ci era brevemente passato proprio prima di vestirsi di rubronegro per continuare una carriera già cominciata nel Vasco Da Gama, altra grande realtà di Rio de Janeiro. Quest'ultima lo ha scaricato frettolosamente: troppo fragile, dicevano, senza rendersi conto del diamante grezzo che si erano ritrovati tra le mani.

Oggi Reinier è il 17enne che smuove più hype in giro per il continente: il Brasile dipende quasi interamente dalle sue giocate e dalle reti di Kaio Jorge, altro gioiellino che il Real Madrid avrebbe messo nel mirino studiando una trattativa di calciomercato molto simile a quella imbastita per Rodrygo. Se l'Amarelinha andrà avanti lo dovrà soprattutto alle loro giocate, numeri che stanno facendo il giro del mondo e che hanno portato le Merengues a esporsi così tanto per arrivare a mettere le mani sul talento del Flamengo. L'ascesa di Reinier è appena cominciata.