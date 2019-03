Il direttore sportivo bianconero volerà a Lisbona per imbastire alcune trattative con il Benfica: nel mirino Ruben Dias, Joao Felix e il terzino Grimaldo.

di Andrea Bracco - 23/03/2019 12:43 | aggiornato 23/03/2019 12:47

Con il calciomercato che sta per entrare nel vivo, gli occhi della Juventus sembrano interamente rivolti verso il Portogallo. L'operazione Cristiano Ronaldo ha fatto da apripista a una serie di ragionamenti che non riguardano solo le questioni di campo, perché se è vero che in casa bianconera ci sono degli obiettivi ben precisi in vista della prossima estate, va detto che coltivare i rapporti con i procuratori più importanti del mondo (in questo caso Jorge Mendes) è una delle priorità da parte di una società ormai lanciata verso l'Olimpo del calcio mondiale.

Per questo l'espansione capillare nella zona lusitana diventa molto importante: i bianconeri avrebbero posato gli occhi su alcuni elementi in grado di rafforzare la rosa, calciatori che rappresentano in pieno il target scelto dai dirigenti in chiave ricostruzione di una squadra da svecchiare parzialmente. Il nodo legato al difensore centrale è quello che avrà la priorità assoluta: serve un interprete di livello e serve con urgenza, soprattutto dopo le numerose porte in faccia ricevute negli scorsi mesi quando la Juventus, durante la sessione invernale di calciomercato, aveva già cominciato a muoversi in tal senso.

Per esempio, due degli obiettivi dichiarati sono già ufficialmente sfumati: Leonardo Balerdi, centrale argentino acquistato di recente dal Borussia Dortmund, era stato individuato come un elemento dal potenziale ancora tutto da coltivare, ma il tempismo del club tedesco ha complicato i piani di un Fabio Paratici, al quale il Boca Juniors aveva promesso di sedersi a un tavolo per ragionare sulla trattativa. La stessa sorte è toccata a Jean-Clair Todibo: il difensore del Tolosa è passato al Barcellona dopo essere stato al centro di un caso diplomatico tra francesi e spagnoli.

Joao Felix, talento classe 1999 del Benfica: il portoghese che piace alla Juventus ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro

Ultimo, ma non per importanza, c'è Matthijs De Ligt: qui le possibilità della Juventus sono ancora molte, ma il problema nasce dalla grandissima concorrenza che si è messa in coda per dare l'assalto al centrale olandese dell'Ajax. Il classe 1999 è considerato il prototipo perfetto di difensore del futuro, una specie di top nel ruolo. Per questo, oltre al club bianconero, sulle sue tracce si sono già mosse tutte le big d'Europa con il Barcellona in prima fila. Dunque, che fare? Paratici ha deciso di studiare una sorta di piano B, un'opzione che porterebbe dritta nella parte biancorossa di Lisbona.

In casa Benfica gioca Ruben Dias, due anni più vecchio rispetto a De Ligt ma profilo con le medesime prospettive di diventare un vero e proprio pezzo forte da qui a breve. Il centrale portoghese ha una valutazione molto alta - si parla di circa 60 milioni di euro - che però non spaventerebbe la Juventus. Anzi, la voglia di portare a Torino un centrale futuribile per dare il cambio alla consolidata coppia composta da Bonucci e Chiellini stuzzica non poco la dirigenza, che comunque dovrà fare i conti con la concorrenza dell'Atletico Madrid.

Paratici è consapevole del fatto che per un colpo del genere non si potrà fare troppa economia, quindi proverà ad abbassare un po' il prezzo prima di pensare seriamente all'affondo decisivo. A tal proposito, il direttore sportivo sarà presente alla partita tra Portogallo e Serbia in programma lunedì sera al Da Luz, dove Cristiano Ronaldo e compagni dovranno sbloccarsi dopo il deludente 0-0 maturato contro l'Ucraina. L'occasione sarà utile per osservare Ruben Dias da vicino e per fare una chiaccherata con Luis Felipe Vieira, numero uno del Benfica.

Dias ma non solo. La Juventus avrebbe in mente di chiedere informazioni alle Aguilas anche su altri due giocatori. Il primo è Alejandro Grimaldo, terzino sinistro cresciuto nel vivaio del Barcellona che, nell'immaginario collettivo, potrebbe essere ingaggiato in vista della possibile cessione di Alex Sandro. Lo spagnolo, in passato seguito anche dal Napoli, sarebbe un innesto decisamente funzionale in un contesto con ampi margini di crescita. L'altro nome che va forte in orbita bianconera è quello di Joao Felix, folletto offensivo attualmente blindato da una clausola rescissoria pari a 120 milioni di euro.

Il presidente del Benfica lo ha dichiarato più volte incedibile, dipingendolo come il miglior prodotto del calcio portoghese dai tempi dell'esplosione di Cristiano Ronaldo. Un CR7 al quale Paratici però vorrebbe affiancare il classe 1999 di Sequeira, un talento dotato di una grandissima tecnica e di un'intelligenza tattica fuori dal comune, leader dell'under 21 lusitana e convocato in nazionale per la prima volta proprio in occasione di queste qualificazioni a Euro 2020. Al momento non esiste una vera e propria trattativa, ma le vie del calciomercato sono infinite e tutto può ancora succedere.