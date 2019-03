Non so quale sarà la sua prossima squadra, io spero che continui a crescere a Cagliari. Se vale 50 milioni di euro? Mi sembra un po' poco.

Lo conferma anche il suo presidente Tommaso Giulini , che da tempo respinge i tentativi delle big italiane ed europee sul calciomercato per il gioiello del Cagliari. Il dirigente ha parlato di Barella e delle pretendenti in un'intervista al Corriere dello Sport.

