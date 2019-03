Una rete fotocopia della prima messa a segno col Milan nella sfida contro il Cagliari di qualche settimana fa. Ennesima prova che Paquetá sembra non subire la pressione, considerando che oggi l'ex Flamengo giocava con il numero 10 della Seleçao sulle spalle. Non esattamente una maglia qualsiasi.

