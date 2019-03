L'attaccante dell'Inter è l'unica nota positiva nella sconfitta di Madrid per la formazione guidata da Scaloni: al Wanda Metropolitano è dominio Venezuela.

23/03/2019

Serata storta, a dir poco, per l'Argentina. Al Wanda Metropolitano festeggia il Venezuela, che vince con un comodo 3-1. Risultato mai veramente in discussione, con la squadra di Dudamel in vantaggio dopo appena 5 minuti di gioco. Poi il gol del raddoppio, con l'Albiceleste che riesce a dimezzare lo svantaggio nel secondo tempo.

Ma l'ultima parola è ancora del Venezuela. Un antipasto di Copa America, che inizierà il prossimo giugno. Anche se le due formazioni sono inserite in due gironi differenti: la Vinotinto è nel gruppo del Brasile, mentre l'Argentina dovrà prestare particolare attenzione alla Colombia.

Esperimento fallito per Scaloni, che a Madrid schiera una squadra giovane e inesperta. La difesa continua a fare acqua da tutte le parti (Foyth il peggiore in campo) e le giocate offensive sono troppo Messi-dipendenti. L'unica nota positiva è la prestazione di Lautaro Martinez, condita con un gol nella ripresa. Neanche un minuto per Dybala, rimasto a guardare i compagni dalla panchina.

Getty Images Il gol di Lautaro Martinez

Argentina-Venezuela: la cronaca della partita

Sarà pure un'amichevole, ma che il Venezuela voglia fare sul serio lo si capisce sin dai primi minuti. A Madrid è subito Rondon a portare in vantaggio i suoi. Pallone in verticale che coglie alla sprovvista la difesa albiceleste, stop e tiro al volo. La conclusione è potente e non lascia scampo ad Armani. Le occasioni dell'Argentina arrivano entrambe sull'asse Messi-Lautaro Martinez.

Leo Messi (essendo Messi), Lautaro Martinez, Farinez. Super giocata e gran parata. Il meglio dell'Argentina in mezz'ora al Wanda Metropolitano. (Venezuela è ora terra di futbol). #ArgentinaVenezuela pic.twitter.com/bFT21Beau3 — Carlo Pizzigoni (@pizzigo) March 22, 2019

Cross del numero 10 per la testa del centravanti interista. La deviazione in tuffo viene respinta miracolosamente dal portiere avversario. La situazione si ripropone poco più tardi, stavolta però la mira è sbagliata. A differenza di quella di Murillo, che a un minuto dall'intervallo trova il tiro sul palo lontano. Collo interno, pallone che gira e si infila con potenza all'angolino. Il Wanda Metropolitano esplode per il raddoppio del Venezuela.

Il gol di Lautaro Martinez

Nella ripresa è il solito Messi a trascinare la squadra. Ma i compagni lo servono poco e male. L'Argentina è costretta a sfruttare un calcio d'angolo sbagliato dagli avversari per partire in contropiede e accorciare le distanze. Azione perfetta condotta dalla Pulga, che allarga per Lo Celso, passaggio di prima per Lautaro Martinez che davanti al portiere non sbaglia.

Si tratta del secondo gol per il centravanti dell'Inter con la maglia della Seleccion: aveva già segnato nel test amichevole contro l'Iraq lo scorso 11 ottobre. Non male per aver giocato appena 247 minuti in Nazionale. Nel finale il Venezuela mette al sicuro il risultato con il calcio di rigore conquistato e trasformato da una conoscenza della Serie A, l'ex Torino Josef Martinez.