Leo non prenderà parte alla prossima partita contro il Marocco della nazionale guidata dal ct Scaloni. Si conclude così il suo “ritorno” dopo otto mesi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/03/2019 01:28 | aggiornato 23/03/2019 01:32

Si conclude con un flop il ritorno di Leo Messi con la maglia dell’Argentina. A distanza di 8 mesi dall’eliminazione dai Mondiali che lo aveva portato a dire “basta”, la Pulce aveva deciso di accettare i corteggiamenti del commissario tecnico Scaloni, tornando a far parte dell’Albiceleste.

Nella prima partita, però, quella giocata venerdì al Wanda Metropolitano contro il Venezuela, l’Argentina di Messi è uscita sconfitta con il risultato di 3-1. E la stella del Barcellona non potrà nemmeno provare a rifarsi nella prossima gara, quella con il Marocco.

Come comunicato dalla Federcalcio Argentina, infatti, Leo Messi e Gonzalo ‘Pity’ Martínez abbandoneranno il ritiro della nazionale per due infortuni: riacutizzazione del dolore pubico bilaterale per il primo, lesione muscolare al bicipite femorale sinistro il secondo. Nei prossimi giorni Messi sarà sottoposto a nuovi esami per determinare l’entità dell’infortunio e valutare la presenza o meno per la prossima partita di Liga, il derby tra Barcellona ed Espanyol di sabato 30 marzo.