Il terzino giallorosso ha lasciato il ritiro della Nazionale: dagli esami è emersa una lesione al soleo. Salterà la sfida col Napoli

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/03/2019 11:46 | aggiornato 23/03/2019 11:51

Altra, pesante tegola per la Roma e per Claudio Ranieri: ai diversi infortuni muscolari subiti dai giocatori giallorossi in queste settimane si va ad aggiungere quello di Alessandro Florenzi che starà fuori per circa 3 settimane.

Il terzino ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per un dolore al polpaccio e si è sottoposto agli esami con lo staff medico: i controlli hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro che potrebbe tener fuori il giocatore della Roma per 20 giorni.

Sicuro il forfait di Florenzi per il big match casalingo contro il Napoli del 31 marzo. Probabili anche le assenze per le sfide con Fiorentina, Sampdoria e Udinese mentre la speranza di Ranieri è quella di riaverlo al meglio per Inter-Roma del 20 aprile.