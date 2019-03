Il Dottore non vince un titolo mondiale dal 2009, ma il suo mito non tramonta mai. Secondo la BBC sono sei i segreti del suo leggendario successo.

Sarà un'altra stagione MotoGP tutta in salita per Valentino Rossi, ma che non potrà mai sminuire il culto del nove volte campione del mondo. Anzi. Il Dottore ha reso leggendario il Motomondiale, trasformandolo da sport di nicchia a passione popolare, ha fatto divertire intere generazioni, colorato di giallo intere tribune di autodromi di tutto il mondo, ha spinto tanti giovani talenti a coltivare il loro sogno sulle due ruote. Come 're Mida' ha saputo trasformare in oro qualsiasi cosa passasse tra le sue mani: il suo ranch è divenuto luogo ambito persino da Lewis Hamilton, Tavullia è da anni meta di pellegrinaggio, l'azienda di merchandising VR46 fattura oltre 30 milioni di euro l'anno.

All'età di 40 anni riesce ancora a correre con le motivazioni di un ragazzino, mai stanco di mettersi in gioco e battagliare con gli avversari di turno. Che interesse avrebbe a continuare uno dei personaggi sportivi più celebri e ricchi del mondo? Nient'altro se non la passione e la nostalgia di dover lasciare un mondo che rappresenta tutta la sua vita. Ancora due stagioni di contratto con Yamaha, forse gli ultimi della sua lunga carriera, per continuare a sognare e far sognare milioni di tifosi. Poi c'è ancora un futuro da scrivere. Probabilmente le gare di rally, forse un team di MotoGP, sicuramente un'accademia unica al mondo per alimentare il Motomondiale di potenziali campioni italiani.

La grande sfida di Valentino Rossi è proprio questa, alzare un nerboruto argine allo strapotere spagnolo in MotoGP, Moto2 e Moto3, i risultati sono già sotto gli occhi di tutti. In pochi anni le tre classi pullulano di allievi dell'Academy, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia sono gli ultimi due campioni del mondo di Moto2 e oggi militano in classe regina. L'anno scorso Marco Bezzecchi è andato vicinissino al titolo nella serie cadetta. Il culto di Valentino Rossi ha ben seminato e genera frutti, un fenomeno che non passa inosservato neppure Oltremanica. Tanto da diventare oggetto di analisi anche da parte della BBC.

Valentino Rossi in azione a Losail: nel 2019 a caccia del suo 10° titolo mondiale

I sei segreti del successo di Valentino Rossi

Il Dottore è alla sua 24esima stagione mondiale, ma non vince un titolo dal 2009. Eppure il suo mito continua a crescere e fare proselitismo. Nonostante l'ascesa di nuovi campioni nessun pilota ha un tale carisma. Per la BBC sono sei le principali motivazioni del suo successo.

Valentino Rossi nel paddock di Losail

L'unico campione nelle quattro classi

Uno dei record di Valentino Rossi è insuperabile: è l'unico pilota della storia a vincere i campionati del mondo nelle classi 125, 250, 500 e MotoGP. Nelle sue prime nove stagioni in MotoGP, tra il 2002 e il 2010, ha conquistato sei campionati, di cui quattro consecutivi tra il 2002 e il 2005. E anche dopo seri infortuni non si è mai fermato: nel 2017 ha partecipato al GP di Aragon appena 21 giorni dopo aver subito un intervento alla gamba, nonostante avesse bisogno di un bastone per camminare. Ha chiuso la gara in quinta piazza. Nel 2018 non ha vinto neppure una gara, concludendo la stagione al terzo posto assoluto, alle prese con fuoriclasse che hanno quasi la metà della sua età.

Valentino Rossi in stampella al GP di Aragon 2017

Tavullia, la roccaforte di VR46

Tavullia è la sua roccaforte, diventata meta turistica di tantissimi fan, alcuni si sono persino recati qui in luna di miele. Arrivano nel paesino in provincia di Pesaro-Urbino per vedere i luoghi dove è nato e cresciuto il Dottore, dove si allena, il suo bar e pizzeria, per comprare gadget. Il suo fan club ufficiale conta oltre 18.000 membri provenienti da ogni angolo del mondo, la sua pagina Facebook ha 13 milioni di 'Mi piace', quanti la pagina ufficiale MotoGP.

Se visiti il ​​suo negozio, la cosa più folle da comprare è un po' di sabbia presa dal famoso Cavatappi di Laguna Seca, dopo il suo leggendario sorpasso su Casey Stoner nel 2008.

Tavullia è diventata ormai da anni meta di pellegrinaggio

40 anni e non sentirli

Bradley Smith ha gareggiato contro Valentino Rossi per cinque stagioni, il pilota britannico aveva appena sei anni quando il pesarese ha esordito nel Motomondiale. Marc Marquez aveva solo tre anni quando Rossi vinse il suo primo GP nel 1996.

Trascende il motorsport e le superstar sportive lo tengono in grande considerazione. Il quarantesimo compleanno di Rossi, il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, i grandi del tennis Roger Federer e Rafa Nadal, e la leggenda del calcio Diego Maradona gli hanno inviato dei messaggi video. E Hamilton ha chiesto a Rossi sui social media di potersi allenare con lui.

Valentino Rossi nella prima stagione nel Motomondiale

I tanti rivali del Dottore

I tifosi amano le sfide corpo a corpo e Valentino Rossi in carriera ha affrontato molti avversari storici. Da Max Biaggi a Sete Gibernau, da Casey Stoner a Jorge Lorenzo, fino all'attuale rivalità con Marc Marquez, la più acerrima della sua carriera. Con Biaggi è persino arrivato alle mani prima di salire sul podio di Catalunya nel 2001, anche se entrambi hanno sempre negato. Nel 2008 il sorpasso ai danni di Stoner a Laguna Seca è divenuta una leggendaria pagina di motociclismo mondiale. Dal 2009 ha dovuto fare i conti con il compagno di box Lorenzo. La stagione 2015 è rimasta negli annali per i fatti di Sepang. Un vero eroe è colui che combatte senza mai tirarsi indietro, anche davanti alle telecamere.

Valentino Rossi e Marc Marquez nel GP Sepang 2015

Le storiche celebrazioni delle vittorie

Il campione di Tavullia è passato alla ribalta dell'immaginario sportivo anche per le sue celebri e divertenti gag dopo una vittoria, capaci di coinvolgere il pubblico. Ha indossato un completo da Robin Hood sul podio di Donington nel 1997, la bambola gonfiabile 'Schiffer' nello stesso anno, la finta multa dopo il traguardo del Mugello nel 2002, il settimo titolo celebrato a Sepang (2005) con i fan travestiti da sette nani e l'immancabile Biancaneve. Sono alcune delle scenette che resteranno indelebili nella storia del Motomondiale.

Valentino Rossi sul podio di Donington nel 1997

Il Ranch e la VR46 Academy

Valentino Rossi presiede due team in Moto2 e Moto3. Il ranch di Tavullia ha una pista sterrata di 1,5 miglia dove si allena con i suoi giovani allievi, ma vanta persino un granaio e un grande pezzo di terra coltivata. Qui sono transitati tanti campioni, compreso Marc Marquez prima di quanto successo a Sepang nel 2015. E presto arriverà anche Lewis Hamilton per una giornata memorabile sulle due ruote.