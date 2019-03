L'esilio a Wembley è finalmente giunto al termine. Il Tottenham si prepara a tornare a casa, nel suo nuovo stadio, che sorgerà sulle ceneri del vecchio White Hart Lane. Il nuovo impianto, costruito dopo la demolizione della vecchia struttura nel 2017, verrà inaugurato il 3 aprile, in occasione del match contro il Crystal Palace.

Dopo una serie di ritardi ed un rinvio di quasi 7 mesi, con annessa sollecitazione da parte della Premier League, gli Spurs disputeranno la fase finale della stagione nel nord di Londra. Se l'attesa si fosse prolungata oltre la data dell'inaugurazione, il club sarebbe stato costretto a concludere le competizioni ufficiali a Wembley, rinviando l'apertura del nuovo stadio alla stagione 2019/2020. La squadra di Pochettino, dunque, cambierà location per le ultime partite di campionato e per il confronto di Champions League contro il Manchester City.

Prima di ottenere l'autorizzazione da parte di FA e UEFA, il nuovo White Hart Lane dovrà ospitare due test match che gli permetteranno di ottenere gli ultimi certificati di sicurezza. Il 24 marzo, l'Under 18 del Tottenham affronterà i pari età del Southampton davanti a 30mila persone. Il 30 marzo, invece, le vecchie glorie del club sfideranno in amichevole le leggende dell'Inter: previste 45mila persone.

L'inaugurazione è fissata per il turno infrasettimanale di Premier League. Mercoledì 3 aprile, il Crystal Palace farà visita al Tottenham. L'ufficialità è arrivata solo dopo la vittoria del Brighton contro il Millwall nei quarti di finale di FA Cup. Se i Seagulls avessero perso, avrebbero affrontato gli Spurs il 6 o il 7 aprile, comportando lo spostamento del match col Palace a data da destinarsi. In ogni caso, l'apertura dei cancelli sarebbe avvenuta tassativamente entro la prima metà di aprile.

Con una capienza di 66mila spettatori disposti su 3 anelli, il nuovo White Hart Lane diventerà il secondo stadio più grande della Premier League dopo Old Trafford e il secondo più grande di Londra dopo Wembley. La struttura del terreno di gioco e degli spogliatoi permetterà di ospitare 2 partite di NFL all'anno, con il football americano che si trasferirà in Europa durante la regular season.

L'area dello stadio potrà contare anche su un hotel con 180 stanze e 49 appartamenti, un centro ospedaliero, un parco per sport estremi, un centro commerciale multipiano, uno sky bar, una scuola elementare ed un liceo sportivo. La cifra investita per il nuovo White Hart Lane e il complesso polifunzionale sfiora il miliardo di dollari.

In occasione del match contro il Crystal Palace, il Tottenham ha comunicato ai suoi tifosi le modalità d'ingresso per assistere alla cerimonia inaugurale. La sfida di Premier League è prevista per le 19:45 locali, mentre lo show d'apertura comincerà mezz'ora prima della partita.

We can now confirm that the kick-off time for the opening @premierleague fixture at our new stadium against @CPFC on Wednesday 3 April will be 7.45pm.



Prior to our first match at our new home we shall hold the Opening Ceremony.#SpursNewStadium ⚪️ #COYS