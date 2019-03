Oltre 1000 tifosi hanno rimesso in vendita i biglietti per la prossime partite casalinghe di Premier League. Il "Sarri Ball" è stato definitivamente declassato.

22/03/2019

No, il "Sarri ball" non tira più come una volta. Anzi, ci sono molti tifosi del Chelsea che non vorrebbero proprio vederlo più in Premier League. La "sfiducia" nei confronti di Maurizio Sarri è arrivata infatti direttamente dai propri sostenitori, che hanno scelto il modo più simbolico possibile per mostrare tutto il loro disappunto nei confronti del tecnico italiano.

Come riportato dal Daily Mail, infatti, sono sempre di più gli abbonati che hanno scelto di mettere in vendita i propri abbonamenti per le ultime 4 giornata di Premier League casalinghe che restano da qui alla fine del campionato inglese 2018/2019.

In occasione della gara del 3 aprile contro il Brighton, 150 fan del Chelsea si sono dichiarati disposti a rinunciare al loro posto a Stamford Bridge pur di non assistere ai Blues guidati da Maurizio Sarri. E i numeri crescono per le sfide successive di Premier League con West Ham e Burnley, rispettivamente 400 e 700. Una protesta pacifica, insomma. Ma estremamente significativa.