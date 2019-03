Se ne discuterà domenica, presenti Figc e Lega, nell'ambito degli incontri di partnership previsti durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma.

di Alberto Casella - 22/03/2019 16:42 | aggiornato 22/03/2019 16:46

Fra i numerosi punti che sono e saranno sul tavolo in questi giorni della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, con al seguito una cospicua delegazione di imprenditori e uomini di affari dei settori più diversi, pare esserci uno spazio anche per il nostro calcio e la Serie A.

Gli accordi sulla cosiddetta Via della Seta, infatti, prevedono un aumento dell'import, soprattutto tecnologico, da parte italiana a fronte di una crescita dell'export che riguarderà quelle che sono le punte di diamante del nostro paese.

Quello che la Cina ci invidia e prova, con grandi e comprensibili difficoltà, a replicare sono i beni di lusso dell'alta moda e del pret a porter, le eccellenze alimentari, la cultura in senso ampio e, nemmeno troppo in fondo, il calcio: siamo o non siamo quattro volte campioni del mondo?

Serie A: Graziano Pellè è il più celebre giocatore italiano attualmente in Cina

Serie A: un match della prima giornata di campionato in Cina?

Secondo quanto afferma l'Ansa, infatti, Figc e Lega di Serie A sarebbero da tempo al lavoro su un progetto del quale si discuterà domenica nell'ambito di questi incontri collaterali di partnership strategiche, presente anche China Media Group, principale gruppo del settore nel paese asiatico. Sul tavolo c'è la possibilità di un'intesa probabilmente triennale che prevederebbe la disputa di un match di una prima giornata di Serie A direttamente in Cina.

Fabio Cannavaro è commissario tecnico della Nazionale cinese

E non sarebbe tutto: si potrebbe parlare anche di match amichevoli della nostra Nazionale in Cina, e forse viceversa, e di una partita della Coppa Italia. In ballo poi anche la proposta della Figc di "assistenza e organizzazione di incontri con i club della Serie A per le aziende cinesi che intendano proporre prodotti o soluzioni tecniche alle nostre squadre", nonché la "consulenza alle aziende desiderose di valutare sponsorizzazioni, ma anche acquisizioni e finanziamento di nostri club". Oltre, poi, a un accordo pluriennale per contenuti esclusivi a canali media cinesi e postazioni privilegiate per i giornalisti del colosso asiatico negli stadi di serie A e, infine, la consulenza l'assistenza dei nostri specialisti di Var.

Una vera e propria Via della Seta anche per il nostro calcio e la Serie A, insomma, sulla quale sembra però già profilarsi una sbarra con la scritta FIFA. Il presidente Infantino, infatti, ha già dichiarato che le partite di ciascun campionato devono essere giocate all'interno dei confini del proprio paese ed esiste il precedente della Liga che nel recente passato ha dovuto accantonare un'iniziativa simile rivolta agli Stati Uniti. La situazione rimane comunque in evoluzione: la Supercoppa italiana è gia stata giocata in passato sia a Pechino che a Shangai e poi gli interessi cinesi in Italia, si pensi principalmente all'Inter, e in Europa sono in costante e proficua crescita.