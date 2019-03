Serie A, Roma: a Ferrara rissa Dzeko-El Shaarawy

I due attaccanti sono arrivati alle mani negli spogliatoi durante l'intervallo dell'ultima partita. E Ranieri ha scelto di togliere solo il Faraone.

di Redazione Fox Sports - 22/03/2019 07:54 | aggiornato 22/03/2019 07:59

Sono momenti molto complicati nell'ambiente Roma, sempre più sull'orlo di una crisi di nervi. L'emblema di questa situazione si è vista nell'ultima partita di Serie A contro la Spal, con Edin Dzeko sempre più nervoso con tifosi, avversari e... compagni di squadra.

Dopo aver visto il bosniaco chiedere polemicamente agli spettatori di alzare il volume dei fischi prima di rientrare negli spogliatoi all'intervallo ed essere arrivato a brutto muso con il ds ferrarese Davide Vagnati, la tensione si è prolungata anche all'interno della pancia dello stadio Paolo Mazza.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Edin Dzeko una volta all'interno dello spogliatoio se la sarebbe presa a brutto muso pure con il suo compagno di squadra El Shaarawy, lamentandosi per un passaggio non ricevuto. Il Faraone non avrebbe gradito oggetto e modi della critica e i due sono arrivati faccia a faccia.

La situazione è degenerata quando gli attaccanti della Roma si sono messi anche le mani addosso ed è stato provvidenziale l'intervento degli altri giocatori per evitare che ci fossero conseguenze peggiori e il tutto si trasformasse in un match di pugilato.

Per cercare di sistemare la situazione, Claudio Ranieri ha optato per la sostituzione di El Shaarawy, lasciando invece al suo posto Edin Dzeko in campo nella partita di Serie A contro la Spal.

Inevitabile che il Faraone non abbia gradito l'atteggiamento dell'allenatore della Roma. La situazione è ancora oggi tesa, anche perché i giocatori (impegnati con le rispettive nazionali) non hanno avuto modo di avere un nuovo faccia a faccia per chiarire.