Il gallese delle Merengues rivale quale fosse la reale relazione tra lui e CR7: "Se ne sono scritte tante, ma io lo reputo un grandissimo giocatore".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/03/2019 10:01 | aggiornato 22/03/2019 10:05

Se ne sono dette e scritte tante, sul rapporto tra Gareth Bale e Cristiano Ronaldo quando erano compagni di squadra al Real Madrid. In Spagna erano convinti che tra i due non ci fosse questa grande relazione, anzi. Si ipotizzava addirittura che ci potesse essere un po' di invidia o di gelosia reciproca, con entrambi desiderosi di essere riconosciuti come il top player per eccellenza delle Merengues. C'era anche chi era convinto che tra di loro evitassero il più possibile di passarsi il pallone proprio per questi motivi.

Ora che Cristiano Ronaldo è passato alla Juventus, però, Gareth Bale ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su quelli che sono i suoi pensieri sulla stella portoghese. E i "complottisti" dovranno probabilmente rivedere molte delle loro teorie. Nell'intervista rilasciata a BT Sport, infatti, il gallese del Real Madrid ha escluso che il rapporto con CR7 fosse così complicato: