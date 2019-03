Italia-Finlandia fu la prima uscita ufficiale non amichevole della nostra Nazionale, e quella in cui Roberto Bettega segnò quattro gol in una sola partita. Storia e storie di cinque precedenti memorabili.

22/03/2019

La partita che la Nazionale azzurra disputerà sabato 23 marzo allo Stadio Friuli di Udine per le qualificazioni ad Euro 2020 sarà la quattordicesima sfida fra Italia e Finlandia. Il bilancio è nettamente a favore degli Azzurri che hanno vinto 11 volte, a fronte di un solo pareggio e una sconfitta. Italia-Finlandia però non è una partita qualsiasi, perché è la prima partita non amichevole giocata dalla nazionale di calcio italiana nella sua storia.

Stiamo parlando del lontano 29 giugno 1912, match valevole per le Olimpiadi di Stoccolma. La Nazionale aveva esordito due anni prima nella partita vinta 6-2 contro la Francia a Milano e da lì in poi aveva giocato solo amichevoli contro Ungheria, Svizzera e ancora Francia. Per il torneo di calcio di Stoccolma 1912 la formula prevedeva tre partite di qualificazione prima di raggiungere le cinque squadre già qualificate (Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Russia e Ungheria) per la fase ad eliminazione diretta. Vinsero Austria, in un derby sentitissimo contro la Germania, i Paesi Bassi contro i padroni di casa della Svezia e purtroppo proprio la Finlandia, che ci batté 3-2. Di Bontadini e Sardi i gol azzurri, che si riveleranno purtroppo inutili. Da lì in poi il nostro dominio è stato incontrastato, anche se spesso i finlandesi ci hanno fatto sudare le proverbiali sette camicie.

Prima di vedere all’opera Bernardeschi, Verratti, Barella e gli altri protagonisti di oggi, contro i finlandesi hanno giocato e spesso si sono esaltati calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano. Un nome che non ti aspetti è Claudio Gentile, autore di un gol e di una grande prova nel 1977, Sandro Mazzola, capace di segnare una doppietta nella vittoria del 1965, Giuseppe Signori, mattatore della partita di preparazione a USA ’94. Mettiamo insieme date e nomi ed ecco cinque Italia-Finlandia da ricordare assolutamente.

Giuseppe Signori, autore del primo gol, è stato grande protagonista della partita in preparazione di USA '94 contro la Finlandia

Da Piola a Signori, tutti i protagonisti dei precedenti fra Italia e Finlandia

20 luglio 1939: Finlandia-Italia 2-3

La squadra che va a sfidare i finlandesi nel 1939 è un’armata invincibile. Siamo per due volte consecutive campioni del mondo, non perdiamo una partita da due anni e siamo calcisticamente la cosa più avanzata che c’è al mondo. Nell’amichevole giocata ad Helsinki ci arrivano solo dei dispacci dopo un po’ di giorni e parlano di una gara dominata dagli Azzurri, anche se la buona volontà finlandese ci ha messo in difficoltà.

A segnare subito per l’Italia è Piola, in stato di grazia da un anno e più, il pareggio di Lehtonen non fa altro che risvegliare il calciatore, in quel momento alla Lazio, che realizza altri due gol. Termina 2-3 grazie alla rete nel finale di Weckstrom. Sembriamo davvero imbattibili, non c’è niente che potrebbe fermarci. Quello che metterà la parola fine al nostro dominio incontrastato nel calcio mondiale è qualcosa di molto più grande: la Seconda Guerra Mondiale. Si narra che i calciatori, ritornando da Helsinki, avessero visto truppe in movimento in terra tedesca e strani rumori di armi. Quello che avrebbe fermato la squadra di Pozzo stava arrivando.

La nazionale Italiana campione del mondo nel 1938

23 giugno 1965: Finlandia-Italia 0-2

Torniamo ad Helsinki ventisei anni dopo, in un momento in cui stiamo ricostruendo un’altra buona squadra, per le qualificazioni Mondiali di Inghilterra ’66. Allena Edmondo Fabbri e ancora una volta, nonostante il secondo scudetto e la seconda Coppa dei Campioni consecutive dell’Inter, i titolari nerazzurri sono pochi. Soprattutto Fabbri non schiera Picchi, il cuore e il capitano della Grande Inter.

In attacco però porta e fa giocare dal primo minuto Sandro Mazzola, il quale lo ripaga con la doppietta decisiva. Il primo gol, al 33’, è su punizione a giro, con evidente errore di posizione del portiere Naesman, nel secondo invece deve solo spingere in porta un assist al bacio di Bulgarelli. Nonostante Mazzola e l’Inter continueranno nei loro successi, Fabbri ai Mondiali inglesi non si affiderà al blocco Inter e si arriverà ad un disastro chiamato Corea.

27 settembre 1975: Italia-Finlandia 0-0

L’Italia è uscita da Germania ’74 con le ossa rotte. Valcareggi ha cercato di tenere insieme una vecchia guardia che non regge più i ritmi di quattro anni prima e i nuovi calciatori che non si sanno integrare. Il vaffa di Chinaglia è l’emblema delle tensioni in quello spogliatoio. Finito il Mondiale si riparte per cercare di raggiungere gli Europei 1976, e non ci poteva capitare girone peggiore. Prendiamo l’Olanda, che aveva mostrato il futuro del calcio di Crujff, e la Polonia, terza in Germania. Ultima ruota del carro, pensiamo tutti, la Finlandia.

Vinciamo a stento ad Helsinki grazie ad un rigore di Chinaglia, ma il ritorno all’Olimpico di Roma è uno strazio. Giochiamo con molti uomini d’attacco, Graziani, Savoldi, Antognoni, Morini, ma non sfondiamo. Già ad inizio secondo tempo la squadra è subissata di fischi e facciamo una bruttissima figura, soprattutto nel gioco proposto. A fine partita la Federazione decide di limitare le scelte del Direttore Tecnico, Fulvio Bernardini, e dare sempre più poteri a quello che diventerà da lì in poi il vero CT della Nazionale, Enzo Bearzot.

15 ottobre 1977: Italia-Finlandia 6-1

Passano solo due anni e la musica è totalmente cambiata. La squadra che mette in campo Bearzot per la partita casalinga di qualificazione ai Mondiali di Argentina ’78 è molto più quadrata e sa quello che deve fare in campo. Si è scelto definitivamente il blocco Juve e in attacco quel giorno Roberto Bettega farà faville.

Questa partita è da ricordare perché l’attaccante della Juve eguaglierà Gigi Riva, Alberto Orlando, Francesco Pernigo, Omar Sívori e Carlo Biagi come migliore marcatore azzurro in una singola gara con quattro reti realizzate. Segnerà tre gol di testa, sua grande specialità, e un altro con un tocco di classe ad eludere l’avversario diretto. Gli altri due gol sono di Zaccarelli e Graziani, con un gran tiro all’incrocio dei pali.

27 maggio 1994: Italia-Finlandia 2-0

A novembre dell’anno precedente, vincendo 1-0 contro il Portogallo a Milano, eravamo riusciti a qualificarci per i Mondiali di USA ’94. Sacchi era in sella ormai da tre anni ma, al di là della qualificazione mondiale, il gioco promesso non si vedeva. Prima della partita contro i finlandesi l’Italia aveva perso in casa contro la Francia e in Germania. Si andava in America con il morale sotto i tacchi.

Quella contro la Finlandia era la prima partita di preparazione al torneo mondiale con la rosa ufficiale dei convocati, e non andò benissimo. Gli italiani erano molto lenti, sentivano fortemente i carichi della preparazione atletica e riuscimmo a vincere soprattutto grazie a Giuseppe Signori, il più in forma di tutti, che segna il primo gol su assist di Baggio. Raddoppiamo grazie ad un tocco di Casiraghi su tiro di Antonio Conte. Quella partita e le successive non ci fanno arrivare in USA con grandi speranze, ma poi una volta lì tutto cambierà.