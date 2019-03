Il restyling in vista delle Universiadi passerà anche dal rinnovamento estetico dei seggiolini, ormai sicura la grafica a diverse tonalità e sfumature.

di Antonio Cunazza - 22/03/2019 17:30 | aggiornato 22/03/2019 17:34

È ormai in fase di approvazione definitiva il restyling cromatico dello Stadio San Paolo di Napoli, in vista delle Universiadi estive che si terranno dal 3 al 14 luglio 2019. Nuovi colori per i 55mila seggiolini dello stadio, che da troppo tempo necessitavano di essere sostituiti. La colorazione è stata proposta dall'Associazione temporanea delle imprese coinvolte, e sarà presentata oggi per passare poi all'approvazione.

Si giocherà sulla suddivisione dello stadio su due anelli, caricando di più le tonalità sull'anello superiore (il più grande e visibile) e attenuando i colori in quello inferiore. Il secondo anello sarà a tinte azzurre, in diverse sfumature del colore ufficiale del Napoli. Il primo anello avrò tonalità più calde con un mix "pixellato" dal bianco al giallo, con possibili tocchi di rosso/bordeaux (il giallo e il rosso sono i colori dello stemma della città di Napoli).

Non dovrebbero esserci ulteriori intoppi nell'approvazione della proposta, dato che questa è stata valutata di concerto con la direzione delle Universiadi, committente dell'intervento. I lavori inizieranno a maggio, per non creare ulteriori disagi agli spettatori durante le partite di campionato, anche se i tempi saranno molto stretti prima dell'inizio delle gare estive.

Il San Paolo cambierà aspetto: via i vecchi seggiolini

I nuovi seggiolini dello stadio San Paolo di Napoli

I lavori di sostituzione di tutti i seggiolini dello stadio di Napoli sono stati affidati a quattro società, riunite in un'associazione temporanea: Tipiesse Spa, specializzata in impianti sportivi, è la capofila seguita da Mondo, azienda italiana leader nella produzione di sediolini per gli stadi (in Italia già attiva allo Juventus Stadium e nel rinnovato Friuli di Udine). Insieme a loro ci saranno Graded Spa, per il montaggio, e Ceta, per gli elementi di sostegno.

La base d'asta della commessa era di 11 milioni di euro, con il bando di assegnazione risalente a febbraio scorso e i lavori aggiudicati alle quattro società per 8,5 milioni. Ma il tema dei colori era stato dominante nel dibattito delle ultime settimane, e nell'ennesimo scontro dialettico fra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il Comune. Sul piatto la volontà di avere un effetto cromatico "televisivo", ma senza dimenticare il colore sociale del club e l'effetto di mix tra i colori che può nascondere eventuali vuoti sugli spalti.

Alla fine il compromesso, con la tonalità dell'azzurro dominante al secondo anello, e le variazioni su tonalità più tenui e calde al primo anello. Un effetto cromatico che può ricordare quello del rinnovato Maracanã di Rio De Janeiro, e le sfumature tra azzurro, bianco e giallo dell'impianto brasiliano. Un esempio che può essere preso come paragone ideale, anche se nello stadio San Paolo verrebbe spezzato dalla netta separazione fra i due anelli dell'impianto.

L'effetto delle sfumature di azzurro e giallo al Maracanã di Rio de Janeiro

Il restyling del San Paolo, in tempo per le Universiadi?

Iniziando i lavori a fine maggio i tempi saranno molto stretti per concludere la sostituzione dei 55mila seggiolini prima dell'inizio delle Universiadi. Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, ha però garantito sulle tempistiche, confermate anche dall'azienda Mondo:

Mondo garantisce la possibilità di montare 6mila seggiolini al giorno e lavorare in tre turni, anche durante i fine settimana

Lo stesso Cosenza ha dato mandato per inserire una clausola di sicurezza nel montaggio dei seggiolini:

Ho richiesto che siano fatte prove eccezionali di carico sui seggiolini. Dovrà essere prevista la possibilità che alcuni tifosi ci saltino sopra, quindi saranno telai più resistenti. Non solo, il materiale dovrà essere ignifugo, e bisognerà prevedere anche l'impermeabilizzazione nel montaggio sui gradoni

Appuntamento, quindi, ai primi di luglio con l'inizio delle Universiadi, per vedere uno Stadio San Paolo rinnovato almeno nell'immagine e a tinte (quasi) completamente azzurre.