La battuta del presidente del Bayern Monaco sottolinea la difficoltà degli altri grandi club europei nel competere economicamente con il Manchester City.

di Alberto Casella - 22/03/2019 14:07 | aggiornato 22/03/2019 14:11

A 47 anni Pep Guardiola è uno degli allenatori-manager più vincenti di tutti i tempi, anche senza considerare che alla sua età ha tuttora ampi margini di tempo e di capacità per diventare forse il più vincente in assoluto.

Nella sua recente classifica, poi, France Football lo ha pure inserito al quinto posto fra i migliori tecnici di sempre - secondo criteri che prendono in considerazione non solo le vittorie ottenute ma anche la personalità e il segno lasciato nel mondo del calcio - dietro a mostri sacri come Michels, Ferguson, Sacchi e Cruyff.

E il segno impresso nel calcio attuale dal suo tiki-taka, nato nell'esperienza al Barcellona, è innegabile. Ma anche dal punto di vista del palmares, Pep Guardiola non scherza di sicuro: 25 i trofei vinti, comprese 2 Champions League, 3 Coppe del Mondo per club (record) e 7 campionati nazionali, in tre leghe diverse. Un bottino che, non va dimenticato, il tecnico catalano ha raccolto in una decina d'anni di carriera.

Guardiola con Rummenigge ai tempi del Bayern Monaco

Guardiola, Hoeness: "Per accontentarlo basta che lo sceicco alzi il prezzo del petrolio"

I galloni Pep se li è ampiamente meritati e a poco valgono le considerazioni degli invidiosi, sempre meno per la verità, secondo i quali non sarebbe poi così difficile vincere quando alleni squadre in grado di accontentare ogni tua richiesta. Non sempre, infatti, chi lo ha preceduto o seguito ha ottenuto risultati paragonabili ai suoi. Non fa certo parte degli invidiosi, ma semmai dei "punzecchiatori", Uli Hoeness, il presidente del Bayern Monaco, club allenato dal tecnico catalano fra il 2013 e il 2016. In una conferenza a tema finanziario tenutasi ieri nella città bavarese, ha rilasciato una dichiarazione proprio su Guardiola, che assomiglia più a una battuta non del tutto felice:

Il mio amico Pep mi ha detto che quando vuole un giocatore che costa 100 milioni di euro, raccoglie alcuni video del giocatore in questione e vola dallo sceicco. Una volta lì, c'è un ricco pranzo durante il quale fa vedere i video. Lo sceicco trova il denaro, il giorno dopo aumenta un po' il petrolio e ha già recuperato i soldi.

Guardiola fra Hoeness e Rummenigge

Una ricostruzione sicuramente almeno in parte romanzata, a uso e consumo dei presenti, fra i quali non sono mancati i sorrisi, ma che lascia spazio ad alcune considerazioni. Prima di tutto - al di là che il giocatore più costoso "regalato dallo sceicco" a Pep è stato Mahrez costato 67,8 milioni - va detto che negli ultimi anni il Manchester City ha speso molto più del Bayern Monaco, ma sicuramente il club inglese, da poco arrivato ai vertici del calcio europeo, necessitava di maggiori interventi rispetto ai bavaresi.

In secondo luogo è innegabile che gli sceicchi non badino a spese pur di arrivare in alto, ma Hoeness - recentemente condannato a oltre tre anni di carcere per una frode fiscale da quasi 30 milioni di euro - sa altrettanto bene che il suo club spese più di 200 milioni per accontentare le richieste di Pep nelle sue tre stagioni in Baviera.