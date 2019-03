Formula 1, Briatore stronca la Ferrari: "Mercedes dominerà ancora"

Intervistato da Radio Capital, l'ex team manager va giù duro: il campionato 2019 sarà una questione tra Hamilton e Bottas.

di Matteo Bellan - 22/03/2019 16:20 | aggiornato 22/03/2019 16:22

L'esordio della Ferrari nel campionato di Formula 1 2019 è stato deludente, non c'è dubbio. Dopo gli ottimi test di Barcellona, tutti si aspettavano di vedere la scuderia di Maranello in grado di poter vincere a Melbourne. Invece, così non è andata.

In Australia sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc non sono riusciti a salire sul podio, battuti dai piloti Mercedes e anche da Max Verstappen con la Red Bull. Avevano già impressionato i distacchi delle qualifiche e ancora di più hanno sorpreso quelli accusati a fine gara dalle monoposto rosse.

Delusione nel team Ferrari, anche tanta voglia di riscatto in vista del prossimo gran premio in Bahrein. Sul circuito di Sakhir un anno fa vinse proprio Vettel, desideroso di ripetersi anche nel 2019. Una reazione è necessaria per dimostrare che il progetto della nuova monoposto non è sbagliato come qualcuno ha già sentenziato.

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel

Formula 1, Flavio Briatore critico con la Ferrari

Flavio Briatore è uno che di Formula 1 se ne intende, avendo vinto titoli da team manager con piloti del calibro di Michael Schumacher e Fernando Alonso. Intervistato da Radio Capital, il noto imprenditore si è espresso in maniera critica nei confronti della Ferrari.

Non è cambiato assolutamente niente. Hanno tre mesi di tempo in inverno per preparare le macchine, rispetto al distacco che c’era nelle ultime gare del 2018 la Ferrari non ha perso nei confronti della Mercedes, ma non ha neppure recuperato. Il GP d’Australia è un po’ atipico, però se vai forte, vai forte dappertutto. Il libro delle scuse comincia alla prima gara, è molto dura se è così...

Flavio Briatore è convinto che anche il campionato 2019 di Formula 1 sarà nuovamente dominato dalla Mercedes, più forte di tutta la concorrenza. La lotta per il titolo, a suo avviso, potrebbe ridursi ad un duello interno tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Dunque, né Ferrari e neppure Red Bull potrebbero riuscire a mettere in pericolo l'egemonia che da anni ormai esercita la scuderia di Brackley.

Bisogna fare uno step importante che nessun team ha fatto, credo. La Mercedes ha fatto il suo programma, il suo passo in avanti, e nessuno ha fatto altrettanto. Per batterla bisogna recuperare 8-9 decimi, non l'ha fatto nessuno. Continuerà a dominare, sono abituati a vincere e gli altri sono abituati a correrle dietro. Il gap creatosi è un insieme di più cose, deve funzionare tutto. Se la macchina è così forte, l’unica competizione che c’è è quella in casa, tra Hamilton e Bottas.

Dopo una sola gara è sicuramente presto per emettere sentenze definitive sulla stagione. Mancano ancora tanti GP e la Ferrari può dimostrare che la SF90 è una monoposto vincente. Vettel, Leclerc e tutti nel team di Maranello hanno grande voglia di riscatto in Bahrein, ma Mercedes non si farà trovare impreparata e neppure la Red Bull starà a guardare. Riusciranno dalle parti di Maranello a smentire Briatore?